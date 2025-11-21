Derby, notizia terribile! Divieto per la Curva Sud del Milan!

Mancano ormai davvero pochissimi giorni al Derby della Madonnina . Domenica 23 novembre alle ore 20:45 andrà in scena Inter-Milan , il big match che sia i tifosi rossoneri che nerazzurri aspettano sempre con molta ansia. Nelle ultime ore, però, per il Milan è arrivata una notizia davvero negativa e inaspettata. Come detto precedentemente, lo striscione 'Sodalizio Rossonero' , a partire dal derby, non potrà più essere esposto all'interno dello stadio di San Siro.

Una decisione che ha lasciato senza parole sia il Milan, che non si aspettava assolutamente una decisione del genere, sia i tifosi, che ora dovranno vedere come procedere. Ad analizzare tutta la situazione è stato il nostro Stefano Bressi nell'ultimo video caricato sul canale YouTube di Pianeta Milan.