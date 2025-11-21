Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Derby, notizia terribile! Divieto per la Curva Sud del Milan!

ULTIME MILAN NEWS

Derby, notizia terribile! Divieto per la Curva Sud del Milan!

Derby, notizia terribile! Divieto per la Curva Sud del Milan! - immagine 1
Mancano ormai davvero pochissimi giorni al Derby della Madonnina: tra il divieto della Curva Sud e la scelta dei tifosi
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Mancano ormai davvero pochissimi giorni al Derby della Madonnina. Domenica 23 novembre alle ore 20:45 andrà in scena Inter-Milan, il big match che sia i tifosi rossoneri che nerazzurri aspettano sempre con molta ansia. Nelle ultime ore, però, per il Milan è arrivata una notizia davvero negativa e inaspettata. Come detto precedentemente, lo striscione 'Sodalizio Rossonero', a partire dal derby, non potrà più essere esposto all'interno dello stadio di San Siro.

Una decisione che ha lasciato senza parole sia il Milan, che non si aspettava assolutamente una decisione del genere, sia i tifosi, che ora dovranno vedere come procedere. Ad analizzare tutta la situazione è stato il nostro Stefano Bressi nell'ultimo video caricato sul canale YouTube di Pianeta Milan.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, arriva la bomba prima del derby: stop allo striscione "Sodalizio Rossonero" | PM News

Bressi si è soffermato anche sulla decisione che potrebbe prendere il direttivo della Curva Sud: sarà un derby senza cori? Canteranno comunque? Vedremo nei prossimi giorni quale sarà la scelta del tifo rossonero.

Leggi anche
Milan, arriva la bomba prima del derby: stop allo striscione “Sodalizio Rossonero” |...
Tre mesi dopo l’annuncio della malattia, Baresi è tornato a Casa Milan: grande gioia per i...

© RIPRODUZIONE RISERVATA