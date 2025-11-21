Un derby globale: Inter e Milan rappresentano il mondo con 19 nazioni

Interessante anche la classifica delle nazionali più rappresentate nella stracittadina milanese: la Francia è la seconda nazione più rappresentata, con sette giocatori totali e un lieve vantaggio rossonero. A sorpresa, completa il podio la Svizzera, salita a quattro elementi: Sommer e Akanji colonne nerazzurre, Jashari e Athekame prospetti del Milan, nonostante i quasi 40 milioni spesi per l'ex Bruges.

Come sottolinea il quotidiano, il resto della mappa mostra scelte differenti. L'Inter continua la tradizione argentina con Lautaro e Palacios, affiancata dalla presenza brasiliana e olandese composta dalle coppie Carlos Augusto-Luis Henrique e Dumfries-De Vrij. Il Milan, invece, ha guardato all'Inghilterra, con Tomori e Loftus-Cheek, e al Belgio di Saelemaekers e De Winter.

Un altro paese comune tra le due rivali è la Germania: Bisseck da una parte e il giovane Odogu dall'altra. Poi l'America: quella del Sud rossonera rappresentata dall'ecuadoregno Estupinan, quella del Nord con Pulisic, il 'Capitan America' scelto da RedBird come simbolo tecnico e commerciale.