Domenica sarà un derby internazionale: Inter e Milan portano in campo 19 nazioni e tre continenti

Un derby globale: Inter e Milan rappresentano il mondo con 19 nazioni
Il Corriere dello Sport evidenzia come il prossimo derby sarà una stracittadina globale: 19 nazioni e 3 continenti rappresentati, tra l'Italia e la Francia protagoniste su tutte le altre
Il prossimo derby tra Inter e Milan avrà un sapore davvero globale. Come riportato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, saranno ben 19 le nazioni rappresentate, distribuite su tre continenti. Rispetto allo scorso anno, mancano Asia e Africa, a causa delle cessioni di Taremi, Chukwueze e Bennacer, ma il quadro resta quello di una stracittadina sempre più internazionale. Le due società hanno infatti pescato in 12 mercati diversi ciascuna, confermando una tendenza ormai consolidata nello sfruttare il mercato internazionale.

Un derby globale

Eppure, nonostante il respiro mondiale, gli italiani conservano una presenza significativa. Sommando le rose si arriva a 13 giocatori, meno del 28%, con l'Inter avanti per numero di azzurrabili: otto contro cinque. E se Bastoni, Dimarco e Barella saranno quasi certamente titolari, il Milan dovrebbe proporre solo Gabbia dal primo minuto.

Interessante anche la classifica delle nazionali più rappresentate nella stracittadina milanese: la Francia è la seconda nazione più rappresentata, con sette giocatori totali e un lieve vantaggio rossonero. A sorpresa, completa il podio la Svizzera, salita a quattro elementi: Sommer e Akanji colonne nerazzurre, Jashari e Athekame prospetti del Milan, nonostante i quasi 40 milioni spesi per l'ex Bruges.

Come sottolinea il quotidiano, il resto della mappa mostra scelte differenti. L'Inter continua la tradizione argentina con Lautaro e Palacios, affiancata dalla presenza brasiliana e olandese composta dalle coppie Carlos Augusto-Luis Henrique e Dumfries-De Vrij. Il Milan, invece, ha guardato all'Inghilterra, con Tomori e Loftus-Cheek, e al Belgio di Saelemaekers e De Winter.

Un altro paese comune tra le due rivali è la Germania: Bisseck da una parte e il giovane Odogu dall'altra. Poi l'America: quella del Sud rossonera rappresentata dall'ecuadoregno Estupinan, quella del Nord con Pulisic, il 'Capitan America' scelto da RedBird come simbolo tecnico e commerciale.

