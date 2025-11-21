PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport, NBA Europe: “Con noi Milan, Real, Barcellona, City e PSG”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 21 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 21 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Occhi su Bernabé e Giovane. Plusvalenze: De Laurentiis rinviato a giudizio. Gattuos: "Aiutiamo l'Italia, fermate la Serie A". NBA Europe: "Con noi Milan, Real, Barcellona, City e PSG". Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

