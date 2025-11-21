A pochissimi giorni dalla partita più attesa dai tifosi rossoneri, il derby di Milano tra Inter e Milan , è arrivata una notizia inaspettata e molto negativa. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, lo striscione ' Sodalizio Rossonero ' non potrà più entrare allo stadio di San Siro . Una decisione davvero inaspettata, che ha lasciato senza parole sia la società che i tifosi stessi anche perchè, inizialmente, l'autorizzazione era stata concessa.

La decisione è arrivata dal PM ed è legata all'inchiesta doppia curva. La società purtroppo non può fare niente in merito. Quello che si stanno chiedendo tutti è: come reagirà il tifo rossonero? Cosa succederà domenica al derby? Si canterà? Al momento non c'è una vera e propria risposta a tutto questo. Il direttivo e la società non si aspettavano un colpo del genere e, ora come ora, ci sono molti aspetti da valutare.La decisione potrebbe avvenire nei prossimi giorni, proprio poco prima della straccitadina, in programma domenica 23 alle ore 20:45. Momentaneamente, perciò, lo striscione non potrà più essere esposto dentro alle mura di San Siro. Un vero e proprio colpo basso per i tifosi. Vedremo come reagirà l'intero popolo rossonero.