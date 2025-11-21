In questa estate sono stati diversi i volti che hanno salutato i colori rossoneri, uno di questi è Emerson Royal, terzino brasiliano classe '99. L'ex rossonero, ora al Flamengo, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del suo arrivo in Italia, dei mesi al Milan e del suo addio. Ovviamente non si è fatto mancare un commento sul prossimo derby, in programma domenica 23. Ecco, di seguito, le sue parole sull'addio al Milan:
Emerson e l’addio al Milan: “Parte tutto da me e da una mia richiesta. Non potevo…”
Il terzino brasiliano Emerson Royal, ex Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport sull'avventura in rossonero
Milan, le parole di Emerson Royal—
Sul suo addio al Milan: "Parte tutto da me e da una mia richiesta. Ho parlato con la mia famiglia, con il mio agente, e l’idea di andarmene era già diventata una priorità. Non avrei potuto continuare con quella sensazione addosso. Al Tottenham mi era successa la stessa cosa, ma lì ero riuscito a far cambiare idea: arrivi, la gente parla, poi non vogliono più che tu te ne vada. Dopo l'infortunio e i mesi fermo, quella sensazione si è amplificata ancora di più. E quando ho capito che il mio rapporto con l’ambiente si era ormai logorato, mi sono reso conto che restare non sarebbe stata la scelta giusta".
