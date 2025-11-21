In questa estate sono stati diversi i volti che hanno salutato i colori rossoneri, uno di questi è Emerson Royal , terzino brasiliano classe '99. L'ex rossonero, ora al Flamengo , ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport , dove ha parlato del suo arrivo in Italia, dei mesi al Milan e del suo addio. Ovviamente non si è fatto mancare un commento sul prossimo derby, in programma domenica 23. Ecco, di seguito, le sue parole sull'addio al Milan:

Sul suo addio al Milan: "Parte tutto da me e da una mia richiesta. Ho parlato con la mia famiglia, con il mio agente, e l’idea di andarmene era già diventata una priorità. Non avrei potuto continuare con quella sensazione addosso. Al Tottenham mi era successa la stessa cosa, ma lì ero riuscito a far cambiare idea: arrivi, la gente parla, poi non vogliono più che tu te ne vada. Dopo l'infortunio e i mesi fermo, quella sensazione si è amplificata ancora di più. E quando ho capito che il mio rapporto con l’ambiente si era ormai logorato, mi sono reso conto che restare non sarebbe stata la scelta giusta".