Il giovane Meité ha giocato 11 partite in questa stagione con la maglia del Rennes con due gol e due assist. Un gol ogni 193 minuti in campo, quindi non una media eccellente, anzi. Poco più di un tiro a partita di media con una bassa percentuale realizzativa: 13,3%. Meno di tre duelli vinti a partita per una percentuale di 52,8%. Chi è Kader Meité? Classe 2007 nato in Francia, è cresciuto nel settore giovanile del Rennes con il quale ha debuttato anche nel calcio dei 'grandi' nel 2024. Meité è un calciatore molto fisico e alto visto che sfonda il muro del metro e novanta. E' un attaccante moderno che sa muoversi anche molto bene. Sta dimostrando molta maturità nonostante l'età. Anche a livello tecnico è già a un buon punto. Ovviamente c'è tutto il potenziale di un giocatore che ha solo 18 anni. Anche a livello di prezzo potrebbe essere un'occasione, visto che potrebbe essere acquistato a meno di 10 milioni. Prezzo che potrebbe repentinamente salire nei prossimi mesi.