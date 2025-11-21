Milan, Kader Meité potrebbe essere uno degli attaccanti finiti nel mirino del Diavolo per gennaio e per la prossima stagione. Ecco chi é e l'analisi dei numeri
Milan, Kader Meité potrebbe essere uno degli attaccanti nel mirino del Milan. Di recente il giornalista Niccolò Schira ha parlato di scout rossoneri in Francia proprio per seguire il giovanissimo talento del Rennes. Il Diavolo potrebbe investire una cifra interessante per un giocatore che potrebbe crescere molto nelle prossime stagione e diventare importante per l'attacco del Milan. Ecco i numeri di Kader Meité in stagione.
Milan, ecco chi è Kader Meité
Ecco le statistiche stagionali di Kader Meité al Rennes grazie a 'Opta' e 'Sofascore'.
Il giovane Meité ha giocato 11 partite in questa stagione con la maglia del Rennes con due gol e due assist. Un gol ogni 193 minuti in campo, quindi non una media eccellente, anzi. Poco più di un tiro a partita di media con una bassa percentuale realizzativa: 13,3%. Meno di tre duelli vinti a partita per una percentuale di 52,8%. Chi è Kader Meité? Classe 2007 nato in Francia, è cresciuto nel settore giovanile del Rennes con il quale ha debuttato anche nel calcio dei 'grandi' nel 2024. Meité è un calciatore molto fisico e alto visto che sfonda il muro del metro e novanta. E' un attaccante moderno che sa muoversi anche molto bene. Sta dimostrando molta maturità nonostante l'età. Anche a livello tecnico è già a un buon punto. Ovviamente c'è tutto il potenziale di un giocatore che ha solo 18 anni. Anche a livello di prezzo potrebbe essere un'occasione, visto che potrebbe essere acquistato a meno di 10 milioni. Prezzo che potrebbe repentinamente salire nei prossimi mesi.