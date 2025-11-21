Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato obiettivi mercato Chi è Kader Meité? Il talento osservato dal Milan: qualità si, ma c’è il ‘dubbio’ Camarda

CALCIOMERCATO MILAN

Chi è Kader Meité? Il talento osservato dal Milan: qualità si, ma c’è il ‘dubbio’ Camarda

Chi è Kader Meité? Il talento osservato dal Milan: qualità si, ma c'è il 'dubbio' Camarda
Milan, Kader Meité potrebbe essere uno degli attaccanti finiti nel mirino del Diavolo per gennaio e per la prossima stagione. Ecco chi é e l'analisi dei numeri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Kader Meité potrebbe essere uno degli attaccanti nel mirino del Milan. Di recente il giornalista Niccolò Schira ha parlato di scout rossoneri in Francia proprio per seguire il giovanissimo talento del Rennes. Il Diavolo potrebbe investire una cifra interessante per un giocatore che potrebbe crescere molto nelle prossime stagione e diventare importante per l'attacco del Milan. Ecco i numeri di Kader Meité in stagione.

Milan, ecco chi è Kader Meité

—  

Ecco le statistiche stagionali di Kader Meité al Rennes grazie a 'Opta' e 'Sofascore'.

Il giovane Meité ha giocato 11 partite in questa stagione con la maglia del Rennes con due gol e due assist. Un gol ogni 193 minuti in campo, quindi non una media eccellente, anzi. Poco più di un tiro a partita di media con una bassa percentuale realizzativa: 13,3%. Meno di tre duelli vinti a partita per una percentuale di 52,8%. Chi è Kader Meité? Classe 2007 nato in Francia, è cresciuto nel settore giovanile del Rennes con il quale ha debuttato anche nel calcio dei 'grandi' nel 2024. Meité è un calciatore molto fisico e alto visto che sfonda il muro del metro e novanta. E' un attaccante moderno che sa muoversi anche molto bene. Sta dimostrando molta maturità nonostante l'età. Anche a livello tecnico è già a un buon punto. Ovviamente c'è tutto il potenziale di un giocatore che ha solo 18 anni. Anche a livello di prezzo potrebbe essere un'occasione, visto che potrebbe essere acquistato a meno di 10 milioni. Prezzo che potrebbe repentinamente salire nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Giovane nel mirino del Milan: ecco cosa potrebbe dare all'attacco di Allegri>>>

Sicuramente sarebbe un investimento importante per il futuro del Milan, ma sorgono due dubbi in merito. Meité ha talento e caratteristiche per fare la prima punta, ma non ha ancora dimostrato molto e probabilmente al Diavolo servirebbe un attaccante pronto a gennaio. E poi c'è la questione Camarda. I due talenti si passano solo un anno: avrebbe senso per i rossoneri investire su un altro giocatore in attacco quando ha già in caso una punta su cui lavorare per il futuro?

Leggi anche
Giovane il colpo in attacco per il Milan? Caratteristiche chiare per il talento del Verona: i numeri
Milan, perché non puntare su Norton-Cuffy sulla fascia? Ecco perché può essere un’alternativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA