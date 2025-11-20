Norton-Cuffy del Genoa potrebbe essere un interessante profilo per il Milan: il Diavolo ci potrebbe pensare per rinforzare la fascia. Ecco i motivi
Milan, Athekame potrebbe non essere ancora pronto per giocare minuti importanti con la maglia dei rossoneri. A destra, infatti, Saelemaekers continua ad essere il titolare fisso di Massimiliano Allegri, ma ha bisogno e avrà bisogno in futuro di partite in cui potrà prendere fiato. Gli errori contro il Pisa e il Parma sotto porta possono arrivare anche dalla scarsa lucidità visto i tanti minuti in campo. Lo svizzero, arrivato in estato dallo Young Boys, deve ancora crescere per entrare nelle rotazioni fisse di Allegri. In futuro perché non puntare su Norton-Cuffy del Genoa?
Milan, perché non Norton-Cuffy?
—
Ecco le statistiche stagionali di Norton-Cuffy al Genoa grazie a 'Opta' e 'Sofascore'.
Norton-Cuffy ha giocato 11 partite in Serie A in questa stagione con 0 gol e 1 assist. 28 passaggi precisi a partita con due contrasti quasi di media e quasi un dribbling e mezzo riuscito a gara. Quasi 5 i duelli vinti di media. Come vediamo dalla heatmap, Norton-Cuffy ha giocato sulla fascia destra con la maglia del Genoa avventurandosi spesso anche in avanti. Norton-Cuffy è un classe 2004 e quindi rientrerebbe perfettamente nei parametri del Milan, probabilmente anche a livello di prezzo, visto che non dovrebbe essere ancora arrivato a livelli altissimi (il sito transfermarkt lo valuta 10 milioni di euro). In questa prima parte di stagione con una squadra in difficoltà come il Genoa, Norton-Cuffy è stato spesso tra i migliori in campo mostrando le sue qualità.