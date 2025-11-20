Perché potrebbe fare al caso del Milan? Intanto ha già esperienza in Serie A, cosa che Athekame deve costruirsi. Poi è un terzino dotato di grande fiato, corsa e fisicità. Caratteristiche importante un giocatore che in rossonero dovrebbe farsi tutta la fascia avanti e indietro. E' un giocatore futuribile che può adattarsi sia alla difesa a tre sia alla difesa a quattro nel caso in cui Allegri dovesse decidere di cambiare tattica in futuro. Può ancora crescere e in attacco è bravissimo con la progressione palla al piede e nel creare superiorità con il dribbling. Non ci sono voci di mercato sul Milan al momento, ma Norton-Cuffy potrebbe davvero fare al caso del Diavolo di Allegri.