Milan , Rayan potrebbe essere nel mirino del club . L'esperto di calciomercato Nicolò Schira ha parlato qualche giorno fa dell'interesse dei rossoneri per il talento brasiliano che sta facendo faville con la maglia del Vasco Da Gama. L'esterno potrebbe essere un jolly importante per il futuro dell'attacco del Milan e di Allegri. Ma come gioca? Quali sono i suoi numeri in Brasile? Ecco la nostra analisi.

Rayan ha giocato 49 partite in tutte le competizioni del 2025. 17 gol e un assist per il talento brasiliano con poco più di due tiri e mezzo di media a partita. Meno di un passaggio chiave di media e 5 grandi occasioni create. Poco meno di un dribbling riuscito per partita e poco più di un fallo e mezzo di media subito a partita. Come possiamo vedere dalla heatmap, Rayan ha giocato spesso sul centrodestra dell'attacco ripiegando anche indietro. Non disdegna anche giocare al centro dell'attacco. Rayan è ancora molto giovane visto che è un classe 2006, ma è già considerato un predestinato in Brasile. Il ruolo primario di Rayan è quello di esterno destro offensivo fisico, visto che è alto 185 cm, non poco per il ruolo. Una delle caratteristiche principali del giocatore è l'esplosività: un giocatore rapido e molto tecnico, estremamente bravo nei dribbling e negli uno contro uno. Dotato anche di duttilità tattica, visto che può giocare in tutti i ruoli dell'attacco.