Quest'oggi, sabato 08 novembre, svariati siti web e quotidiani sportivi hanno parlato molto del Milan di Massimiliano Allegri. La squadra rossonera, dopo il successo contro la Roma, scenderà in campo questa sera contro il Parma in trasferta. Riusciranno i rossoneri a strappare i 3 punti prima della sosta?. Non solo campionato, Tare sta lavorando in ottica mercato. Ecco, di seguito, le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan in fermento: Allegri pronto per il Parma. Torna Tonali? Rayan nel mirino rossonero
ULTIME MILAN NEWS
Milan in fermento: Allegri pronto per il Parma. Torna Tonali? Rayan nel mirino rossonero
Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, sabato 08 ottobre 2025: tra campionato, calciomercato e...
© RIPRODUZIONE RISERVATA