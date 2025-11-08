PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan in fermento: Allegri pronto per il Parma. Torna Tonali? Rayan nel mirino rossonero

ULTIME MILAN NEWS

Milan in fermento: Allegri pronto per il Parma. Torna Tonali? Rayan nel mirino rossonero

Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, sabato 08 ottobre 2025: tra campionato, calciomercato e...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Milan in fermento: Allegri pronto per il Parma. Torna Tonali? Rayan nel mirino rossonero- immagine 1

Quest'oggi, sabato 08 novembre, svariati siti web e quotidiani sportivi hanno parlato molto del Milan di Massimiliano Allegri. La squadra rossonera, dopo il successo contro la Roma, scenderà in campo questa sera contro il Parma in trasferta. Riusciranno i rossoneri a strappare i 3 punti prima della sosta?. Non solo campionato, Tare sta lavorando in ottica mercato. Ecco, di seguito, le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA