PIANETAMILAN calciomercato obiettivi mercato Franculino e il gol nel sangue: ecco chi è l’attaccante seguito dal Milan. I dati sulle reti …

CALCIOMERCATO MILAN

Franculino e il gol nel sangue: ecco chi è l’attaccante seguito dal Milan. I dati sulle reti …

Milan, chi è Franculino? L'attacco che sorprende l'Europa a suon di gol
Il Milan potrebbe essere interessato a Franculino in vista della prossima sessione di calciomercato. Scopriamo insieme il giovane attaccante. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Franculino potrebbe essere il colpo per l'attacco? Secondo il giornalista Matteo Moretto, infatti, il calciatore della Guinea-Bissau sarebbe finito anche nel mirino dei rossoneri oltre a quello della Roma. L'attaccante sta segnando tantissimo con la maglia del Midtjylland. Cresciuto nelle giovanili del Benfica, è passato al club danese nell'estate del 2023. Da quel momento ha iniziato a segnare senza mai fermarsi. Ma come gioca Franculino? Abbiamo analizzato i numeri stagionali dell'attaccante.

Milan, ecco chi è Franculino

—  

Ecco i numeri dell'attaccante in stagione da Sofascore e Opta per Pianeta Milan.

Con il Midtylland, Franculino ha giocato 26 partite in stagione con la bellezza di 19 gol e 3 assist. Praticamente un gol di media a partita, un dato molto interessante. Tante reti con relativi pochi tiri: solo 2,56 di media con il 37% di realizzazione. 9 grandi occasioni sfruttate su 16 con 3 duelli e mezzo vinti di media (42,3%). Come possiamo vedere dalla heatmap, Fanculino si muove spesso sulla destra, ma rimane anche molto al centro dell'area avversaria.

LEGGI ANCHE

Franculino è una punta centrale con il gol nel sangue: anche in Europa League sta sorprendendo visto che al momento è capocannoniere della competizione con tre gol segnati in area di rigore (dati sito Sky). In carriera con la maglia del Midtjylland segna praticamente un gol ogni due partite (statistica in miglioramento come abbiamo visto precedentemente). E' un attaccante molto potente, ma anche rapido e veloce che infatti può anche giocare da esterno destro. Posizione dalla quale sa anche crossare per i compagni.

LEGGI ANCHE: Pellegatti suggerisce: “Milan, Mateta sarebbe perfetto”. L’indiscrezione su Gimenez>>>

Franculino è in possesso di un sinistro davvero letale e una fisicità importante, visto che sa sfruttare al meglio i suoi 186 cm. E' un classe 2004 quindi molto giovane. Il prezzo? Potrebbe essere sempre più elevato ogni partita che passa visto che segna con grande continuità. Per il Milan non sarà facile strapparlo alla concorrenza. Vedremo se sarà lui il futuro dell'attacco rossonero.

Leggi anche
Milan, ti serve un difensore esperto: perché non pensare a Thiago Silva? Sarebbe l’ideale
Milan, toto portiere: chi è l’erede giusto per Maignan? Il confronto tra tre candidati. Un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA