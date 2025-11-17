Milan, chi è Franculino? L'attacco che sorprende l'Europa a suon di gol

Franculino è una punta centrale con il gol nel sangue: anche in Europa League sta sorprendendo visto che al momento è capocannoniere della competizione con tre gol segnati in area di rigore (dati sito Sky). In carriera con la maglia del Midtjylland segna praticamente un gol ogni due partite (statistica in miglioramento come abbiamo visto precedentemente). E' un attaccante molto potente, ma anche rapido e veloce che infatti può anche giocare da esterno destro. Posizione dalla quale sa anche crossare per i compagni.