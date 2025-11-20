Milan, Leao: 'Ecco cosa mi chiede Allegri. Ha cambiato la mia mentalità'

L'attaccante del Milan Rafael Leao suona la carica in vista del derby tra Inter e Milan : "Tutti i calciatori sono pronti per la partita. Vogliamo preparare questa gara bene, si tratta del Derby e l’Inter è un bel gruppo, ha creato una buona squadra. Per noi è anche un’opportunità per raggiungere la testa della classifica e si sente già il clima di questo week end".

Il portoghese, nella sua lunga intervista alla CBS durante la trasmissione 'Morning Footy' ha parlato in generale anche della stagione: "L’anno scorso è stato difficile, quest’anno sono arrivati tanti calciatori nuovi, ma il Club, la Struttura, tutti hanno fatto un grande lavoro: hanno portato un grande direttore che lavora molto bene, hanno tenuto Ibra, hanno portato Allegri che ha molta esperienza, hanno portato Luka Modric. Anche se non siamo ancora a metà stagione vogliamo raggiungere buoni risultati, ma ovviamente passo dopo passo e domenica è un’occasione per mostrare quello che possiamo fare". PROSSIMA SCHEDA