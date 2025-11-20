Verso il derby, le parole di Rabiot e l'ex Milan Niang. Sul futuro della porta...

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 20 novembre 2025. Non potrebbe essere altrimenti perché, siamo sempre più vicini alla partita che vale più di tre punti. Il derby è in programma domenica sera e tanti protagonisti, del presente e del passato, ne hanno parlato a riguardo, senza dimenticare il mercato con un nuovo nome per la porta. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA