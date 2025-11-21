11 partite giocate in stagione da Giovane in campionato con il Verona. Solo un gol con 3 assist. Quasi un passaggio e mezzo chiave di media a partita così come i dribbling riusciti. Più del 65% di precisioni di passaggio e il 30% di duelli vinti. Come possiamo vede dalla heatmap, Giovane ha giocato spesso sul centro destra, entrando poco in area di rigore lasciando spazio all'altro attaccante del Verona, ovvero Gift Orban. Giovane non è un attaccante d'area di rigore fisico, ovvero quello che il Milan potrebbe cercare a gennaio per rinforzare subito il reparto, visto che manca un giocatore del genere da quando Giroud ha lasciato il Milan. Il talento del Verona, però, potrebbe essere un investimento importante per il futuro, visto che ha mostrato lampi di talento e giocate davvero interessanti nonostante la giovane età. L'attaccante gialloblù, infatti, è un classe 2003 e ha i suoi migliori anni in carriera davanti a lui. Giovane è il classico fantasista che può risolvere una partita dal nulla con una giocata e cambiare le sorti di una gara.