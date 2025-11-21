Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Risse, rossi e striscioni: nel derby mancherà il duello di fuoco tra Dumfries e Theo Hernandez

INTER-MILAN

Risse, rossi e striscioni: nel derby mancherà il duello di fuoco tra Dumfries e Theo Hernandez

Risse, rossi e striscioni: nel derby mancherà il duello di fuoco tra Dumfries e Theo Hernandez
Derby Inter-Milan, mancherà un duello che ha infiammato le ultime stagioni ovvero quello tra Dumfries e Theo Hernandez. Rissi, polemiche e tante giocate
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Solo due giorni al primo derby della stagione tra l'Inter e Milan. Come al solito ci saranno molti duelli individuali sul campo: ad esempio Modric e Rabiot contro Calhanoglu e Barella a centrocampo. Poi le due difese contro le coppie d'attacco formate da Thuram-Lautaro Martinez e Leao-Pulisic. Tutti duelli molto interessanti, ma mancherà una sfida che nelle ultime stagioni ha incendiato più volte ovvero quella della fascia tra Theo Hernandez e Denzel Dumfries. Il primo è stato ceduto in estate dal Milan, ora domina la Saudi Pro League con Simone Inzaghi in panchina. Il secondo, invece, non dovrebbe farcela per un problema alla caviglia.

Derby Inter-Milan niente duello tra Theo Hernandez e Dumfries

—  

Sarà una fascia del tutto rinnovata quindi, con l'Inter che dovrebbe puntare su Carlos Augusto e il Milan che dovrà scegliere tra Estupinan e Bartesaghi. Il duello tra Theo Hernandez e Dumfries ha accesso più volte il derby di Milano: come non ricordare il rosso preso dal francese nel derby scudetto del 2021-22 rimasto nella storia del Milan per la doppietta di Giroud e proprio per l'espulsione di Theo Hernandez a gara quasi conclusa per un fallo su Dumfries. Qui il video.

LEGGI ANCHE

La stagione successiva fu segnata proprio dai tanti derby tra Inter e Milan, visto che le due squadre si incontrarono anche in semifinale di Champions League. Nella prima sfida stagionale, furono di nuovo Theo Hernandez e Dumfries a infiammare la partita con uno scontro di gioco e doppio giallo dopo pochi minuti. E infine altro rosso diretto a Theo Hernandez nel derby del 2023-24 per un rissa nei minuti di recupero ancora contro l'olandese qui il video.

Come non ricordare poi lo striscione esposto durante la festa dell'Inter da Denzel Dumfries nel quale si ritraeva il rossonero Theo Hernandez al guinzaglio.

LEGGI ANCHE: Un Lukaku per il futuro? Calciomercato, il Milan osserva il nuovo talento per l'attacco>>>

Non solo risse, il duello tra il francese e Dumfries mancherà anche per qualità: spesso quella fascia è stata decisiva per le sorti del derby, da una parte e dall'altra.

Leggi anche
Mondiali 2026, sorteggio playoff benevolo per l’Italia di Gattuso: le avversarie
Milan, Biasin sorprende tutti: “Ecco quando ho visto meglio i rossoneri. Con il rientro di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA