La stagione successiva fu segnata proprio dai tanti derby tra Inter e Milan, visto che le due squadre si incontrarono anche in semifinale di Champions League. Nella prima sfida stagionale, furono di nuovo Theo Hernandez e Dumfries a infiammare la partita con uno scontro di gioco e doppio giallo dopo pochi minuti. E infine altro rosso diretto a Theo Hernandez nel derby del 2023-24 per un rissa nei minuti di recupero ancora contro l'olandese qui il video.
Come non ricordare poi lo striscione esposto durante la festa dell'Inter da Denzel Dumfries nel quale si ritraeva il rossonero Theo Hernandez al guinzaglio.
Non solo risse, il duello tra il francese e Dumfries mancherà anche per qualità: spesso quella fascia è stata decisiva per le sorti del derby, da una parte e dall'altra.
