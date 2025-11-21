Derby Inter-Milan, mancherà un duello che ha infiammato le ultime stagioni ovvero quello tra Dumfries e Theo Hernandez. Rissi, polemiche e tante giocate

Emiliano Guadagnoli Redattore 21 novembre - 09:56

Solo due giorni al primo derby della stagione tra l'Inter e Milan. Come al solito ci saranno molti duelli individuali sul campo: ad esempio Modric e Rabiot contro Calhanoglu e Barella a centrocampo. Poi le due difese contro le coppie d'attacco formate da Thuram-Lautaro Martinez e Leao-Pulisic. Tutti duelli molto interessanti, ma mancherà una sfida che nelle ultime stagioni ha incendiato più volte ovvero quella della fascia tra Theo Hernandez e Denzel Dumfries. Il primo è stato ceduto in estate dal Milan, ora domina la Saudi Pro League con Simone Inzaghi in panchina. Il secondo, invece, non dovrebbe farcela per un problema alla caviglia.