Ufficiale l'esito del sorteggio dei playoff della zona europea per le qualificazioni ai Mondiali 2026: buono quanto è scaturito dall'urna di Zurigo (Svizzera) per l'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso. Il tabellone di semifinali e finali

Si è svolto, a Zurigo ( Svizzera ), il sorteggio dei playoff della zona europea per le qualificazioni ai Mondiali 2026 . L' Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso , inserita in prima fascia, avrebbe pescato un'avversaria della quarta tra Svezia , Romania , Macedonia del Nord e Irlanda del Nord .

Sorteggio playoff Mondiali 2026, Italia vs Irlanda del Nord

Alla fine, proprio quest'ultima sarà l'avversaria dell'Italia nella semifinale in programma - in gara secca nel nostro Paese - il 26 marzo 2026. Evitate la Svezia e la Macedonia del Nord che, superando la nostra Nazionale nel 2017 e nel 2022, avevano impedito agli Azzurri di prendere parte ai Mondiali 2018 in Russia e ai Mondiali 2022 in Qatar.