Mondiali 2026, sorteggio playoff benevolo per l’Italia di Gattuso: le avversarie

Ufficiale l'esito del sorteggio dei playoff della zona europea per le qualificazioni ai Mondiali 2026: buono quanto è scaturito dall'urna di Zurigo (Svizzera) per l'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso. Il tabellone di semifinali e finali
Si è svolto, a Zurigo (Svizzera), il sorteggio dei playoff della zona europea per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, inserita in prima fascia, avrebbe pescato un'avversaria della quarta tra Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord.

Sorteggio playoff Mondiali 2026, Italia vs Irlanda del Nord

Alla fine, proprio quest'ultima sarà l'avversaria dell'Italia nella semifinale in programma - in gara secca nel nostro Paese - il 26 marzo 2026. Evitate la Svezia e la Macedonia del Nord che, superando la nostra Nazionale nel 2017 e nel 2022, avevano impedito agli Azzurri di prendere parte ai Mondiali 2018 in Russia e ai Mondiali 2022 in Qatar.

Qualora l'Italia passasse il turno, poi, nella finale del 31 marzo 2026 troverebbe una tra Galles e Bosnia. Ecco, qui di seguito, il tabellone completo del sorteggio dei playoff.

Italia-Irlanda del Nord

Ucraina-Svezia

Turchia-Romania

Danimarca-Macedonia del Nord

Galles-Bosnia

Polonia-Albania

Slovacchia-Kosovo

Repubblica Ceca-Irlanda

Ecco, qui, invece, l'accoppiamento per le finali che l'Italia, nel caso in cui vi approdasse, giocherà in gara secca in trasferta.

Galles o Bosnia-Italia o Irlanda del Nord

Ucraina o Svezia-Polonia o Albania

Slovacchia o Kosovo-Turchia o Romania

Repubblica Ceca o Irlanda-Danimarca o Macedonia del Nord.

