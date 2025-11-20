Qualora l'Italia passasse il turno, poi, nella finale del 31 marzo 2026 troverebbe una tra Galles e Bosnia. Ecco, qui di seguito, il tabellone completo del sorteggio dei playoff.
Italia-Irlanda del Nord
Ucraina-Svezia
Turchia-Romania
Danimarca-Macedonia del Nord
Galles-Bosnia
Polonia-Albania
Slovacchia-Kosovo
Repubblica Ceca-Irlanda
Ecco, qui, invece, l'accoppiamento per le finali che l'Italia, nel caso in cui vi approdasse, giocherà in gara secca in trasferta.
Galles o Bosnia-Italia o Irlanda del Nord
Ucraina o Svezia-Polonia o Albania
Slovacchia o Kosovo-Turchia o Romania
Repubblica Ceca o Irlanda-Danimarca o Macedonia del Nord.
