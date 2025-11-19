Nella giornata di oggi, mercoledì 19 novembre 2025, molti hanno speso alcune parole del Milan, complice anche l'imminente derby contro l'inter di Chivu, in programma domenica 23 alle ore 20:45. Proprio inerente al derby, è stato intervistato da 'PianetaMilan.it' Fulvio Collovati, ex di entrambe le squadre milanesi. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA >>>
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, il derby si avvicina: le parole di Collovati. Recuperato un big. Thiago Silva arriva?
Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, martedì 18 novembre 2025: tra campionato, calciomercato e tanto altro
