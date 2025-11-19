Milan, Biasin: 'Il rientro di Rabiot ti porta qualche gol. Su Gimenez...'

Pianeta Milan
Milan, Biasin sorprende tutti: “Ecco quando ho visto meglio i rossoneri. Con il rientro di Rabiot…”

Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul momento che sta attraversando il Milan: il giornalista si è soffermato in particolare sul rientro di Rabiot e sulle prestazioni del tanto criticato Gimenez. Le sue dichiarazioni
Santiago Gimenez è uno dei giocatori più in crisi di questo inizio di stagione del Milan. L'ex Feyenoord è ancora a secco di reti in campionato e fin qui ha segnato una rete stagionale, in Coppa Italia contro il Lecce. Si tratta numeri ben lontani da quello fatti registrare in Olanda, tuttavia c'è chi difende le sue prestazioni.

Milan, Biasin difende Gimenez

Il giornalista Fabrizio Basin ha infatti rimarcato la differenza delle prestazioni offerte dai rossoneri quando non è sceso in campo il classe 2001, rispetto a quando invece ha giocato. Ecco le sue parole.

Sull''attacco: "Il reparto è ben fornito per la stagione che ha il Milan. Tutti ragionano sul numero dei singoli ma l'allenatore deve valutare l'intera squadra. 4 giocatori per due, centrocampisti che fanno gol, Rabiot che ora torna e ti porta sicuramente qualche gol, soluzioni infinite secondo me. In un ottica ideale meglio il bomber da 20 gol, ma prima di prendere un giocatore a gennaio a caso io aspetterei mille volte. L'Inter l'anno scorso aveva 65 partite, e le riserve non erano all'altezza, il Milan quest'anno non le ha. Ad oggi non segnano tanto, ma ad oggi".

Su Gimenez: "Il miglior Milan l'ho visto con in campo Gimenez che faceva un tipo di lavoro importante. Il problema è se Gimenez è convinto di fare quel lavoro li, se è cosi il Milan è apposto. Il Milan deve pensare di più al difensore secondo me".

