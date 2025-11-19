Brocchi su Inter-Milan: 'Derby partita particolare. Rossoneri forti, ma...'

Pianeta Milan
Christian Brocchi, doppio ex giocatore di Inter e Milan, ha espresso le sue sensazioni in vista del derby di Milano che si disputerà domenica a San Siro alle ore 20.45: ecco le sue dichiarazioni rilasciate a margine del Social Football Summit
L'attesa è quasi finita, domenica sera Inter e Milan scenderanno in campo a San Siro per sfidarsi in un derby di Milano che sa di scudetto, anche se il campionato è ancora lunghissimo. La sfida meneghina sarà però un buon test per entrambe che vogliono restare nelle zone alte della classifica.

Inter-Milan, l'analisi di Brocchi

A esprimere sensazioni sul derby rossonerazzurro è stato il doppio ex, Christian Brocchi. Ecco le sue parole rilasciate a margine del Social Football Summit ai microfoni di TMW.

Sul derby: "Il derby è una partita particolare che non ha classifica ed è qualcosa di diverso perché vuoi dominare la tua città. Gli allenatori non devono prepararla tanto perché tutti vogliono giocare. Il Milan è una squadra forte, ma l’Inter è la più forte di tutte e i nerazzurri sono la squadra da battere. Poi Chivu sta facendo un grande lavoro e battere l’Inter è davvero difficile per tutte le squadre. Io spero sia una partita bella da vedere e non una partita noiosa perché abbiamo già troppi problemi con la nazionale".

