Brocchi su Inter-Milan: 'Derby partita particolare. Rossoneri forti, ma...'

Sul derby: "Il derby è una partita particolare che non ha classifica ed è qualcosa di diverso perché vuoi dominare la tua città. Gli allenatori non devono prepararla tanto perché tutti vogliono giocare. Il Milan è una squadra forte, ma l’Inter è la più forte di tutte e i nerazzurri sono la squadra da battere. Poi Chivu sta facendo un grande lavoro e battere l’Inter è davvero difficile per tutte le squadre. Io spero sia una partita bella da vedere e non una partita noiosa perché abbiamo già troppi problemi con la nazionale".