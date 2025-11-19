Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, per il derby Allegri ha finalmente recuperato Adrien Rabiot, ormai un vero e proprio perno del centrocampo rossonero. Il centrocampista francese, dopo l'infortunio muscolare subito, si è allenato in gruppo.
Il francese si era lesionato il soleo del polpaccio sinistro in Nazionale, che gli ha causato uno stop di ben 44 giorni. Per quanto riguarda Santiago Gimenez, il messicano continua a lavorare a parte: nessuna convocazione per il numero 7 rossonero.
