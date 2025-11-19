Pianeta Milan
Milan, cresce l’attesa per il derby: recuperato Rabiot a centrocampo. Gimenez…

Il derby si avvicina e la voglia di vincerlo in casa Milan aumenta sempre di più: Rabiot recuperato, Gimenez... il punto sugli infortunati rossoneri
Il derby si avvicina e la voglia di vincerlo in casa Milan aumenta sempre di più. I rossoneri di Massimiliano Allegri continuano a lavorare per perorale il big match di domenica contro l'inter di Chivu, in programma a San Siro alle ore 20:45. Dopo il brutto pareggio fatto in trasferta contro il Parma, i rossoneri sono alla ricerca di 3 punti importantissimi.

Milan, il punto sugli infortunati

La vittoria del derby porterebbe una botta di fiducia pazzesca, aumentando il morale nello spogliatoio. In vista di questa sfida, Allegri spera di recuperare gli ultimi acciaccati, in caso negativo, ha già pronte delle soluzioni.

Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, per il derby Allegri ha finalmente recuperato Adrien Rabiot, ormai un vero e proprio perno del centrocampo rossonero. Il centrocampista francese, dopo l'infortunio muscolare subito, si è allenato in gruppo.

Il francese si era lesionato il soleo del polpaccio sinistro in Nazionale, che gli ha causato uno stop di ben 44 giorni. Per quanto riguarda Santiago Gimenez, il messicano continua a lavorare a parte: nessuna convocazione per il numero 7 rossonero.

