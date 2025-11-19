Collovati: “I miei derby tra Milan e Inter: Liedholm panchinò Rivera. E sul gol di Hateley …” | ESCLUSIVA
L'esperienza gara sarà ulteriormente arricchita dalla presenza esclusiva di BUD, disponibile nei bar aperti al pubblico e in tutte le aree hospitality. BUD si concentrerà nel creare ancora più momenti da celebrare a San Siro, con ulteriori attività dedicate ai fan durante tutto l'anno.
Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: "Siamo entusiasti di accogliere BUD come Official Beer Partner della famiglia rossonera. Il nostro obiettivo è offrire ai tifosi momenti unici che esaltino l'atmosfera di San Siro e rendano ogni partita un'occasione speciale. Insieme ad AB InBev vogliamo rafforzare questo legame, trasformando ogni match in un'esperienza di condivisione unica".
"Siamo orgogliosi di diventare partner di un Club così storico e prestigioso come AC Milan. Questa partnership nasce da una visione comune: celebrare i momenti che uniscono, dentro e fuori dal campo. Come brand iconico a livello globale, BUD è la birra perfetta per rendere l'esperienza dei tifosi rossoneri ancora più speciale", ha dichiarato Ief Timmermans, Country Director di AB InBev Italia".
