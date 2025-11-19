AC Milan e AB InBev, leader mondiale nel settore della birra, siglano una nuova partnership: il marchio BUD si lega così ai rossoneri diventando Official Beer Partner e Regional Partner del club di Via Aldo Rossi. Ecco il comunicato ufficiale

(fonte: acmilan.com) " AC Milan e AB InBev , leader mondiale nel settore della birra, sono orgogliosi di annunciare la nascita di una nuova partnership che vedrà il brand BUD - marchio di birra iconico a livello globale - diventare Official Beer Partner e Regional Partner del Club rossonero.

La partnership tra AC Milan e BUD nasce per valorizzare il legame tra sport, convivialità e celebrazione, esprimendo i valori condivisi che legano la passione dei tifosi al piacere di vivere insieme le grandi emozioni del calcio. Questo accordo rappresenta un incontro tra marchi iconici che promuovono momenti autentici di celebrazione e aggregazione. Attraverso iniziative dedicate e attività pensate per coinvolgere la community rossonera, la collaborazione punta a rendere ogni partita un'occasione di condivisione e socialità.