I due musei rappresentano delle tappe imperdibili per chi desidera scoprire la città da una prospettiva diversa e, con circa 450.000 visitatori aggregati a stagione, sono tra i più frequentati di Milano, insieme a istituzioni come il Museo del Duomo, Triennale Milano e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci".

Mentre il Museo Mondo Milan accompagna il visitatore nella storia e nei successi del Club rossonero attraverso un percorso multimediale e interattivo, San Siro Stadium Museum&Tour lo porta nel dietro le quinte dello stadio più iconico d'Italia, in aree esclusive come spogliatoi, tunnel e campo da gioco.

Il pass offre a tifosi, appassionati di sport e visitatori l'opportunità di visitare Museo Mondo Milan e San Siro Stadium Museum&Tour a un prezzo speciale e in modalità "open", permettendo loro di scegliere liberamente quando vivere le due esperienze, anche in giornate differenti.

Listino prezzi ALL IN ONE PASS:

Intero: €60,00

Ridotto: €42,00

Family 2+1: €135,00

L'ALL IN ONE PASS è disponibile online sui siti ufficiali del Museo Mondo Milan e del San Siro Stadium Museum&Tour e presso le biglietterie fisiche di Casa Milan e dello stadio San Siro