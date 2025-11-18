Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, novità in arrivo: nasce l’all in pass: i dettagli della nuova esperienza rossonera

ULTIME MILAN NEWS

Milan, novità in arrivo: nasce l’all in pass: i dettagli della nuova esperienza rossonera

Milan, novità in arrivo: nasce l’all in pass: i dettagli della nuova esperienza rossonera - immagine 1
Novità in arrivo in casa Milan. Il club rossonero e l'M-I Stadio hanno presentato l'ALL IN PASS, un nuovo biglietto speciale
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Novità in arrivo in casa Milan. Il club rossonero e l'M-I Stadio hanno presentato l'ALL IN PASS, un nuovo biglietto che unisce due delle mete preferite dei tifosi rossonero: il Museo Mondo Milan e lo Stadio di San Siro (San Siro Stadium Museum&Tour). I due musei sono risultati essere tra quelli già visitati dai turisti, insieme ad altri 'siti' importanti come, ad esempio, il Duomo di Milano. Ecco, di seguito, la nota ufficiale del club di via Aldo Rossi con tutti i dettagli:

(Fonte acmilan.com) - AC Milan e M-I Stadio presentano l'ALL IN ONE PASS, il nuovo biglietto combinato per vivere un viaggio immersivo in due luoghi simbolo della passione calcistica che ha reso Milano una delle capitali mondiali di questo sport: Museo Mondo Milan e San Siro Stadium Museum&Tour.

LEGGI ANCHE

I due musei rappresentano delle tappe imperdibili per chi desidera scoprire la città da una prospettiva diversa e, con circa 450.000 visitatori aggregati a stagione, sono tra i più frequentati di Milano, insieme a istituzioni come il Museo del Duomo, Triennale Milano e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci".

Mentre il Museo Mondo Milan accompagna il visitatore nella storia e nei successi del Club rossonero attraverso un percorso multimediale e interattivo, San Siro Stadium Museum&Tour lo porta nel dietro le quinte dello stadio più iconico d'Italia, in aree esclusive come spogliatoi, tunnel e campo da gioco.

Il pass offre a tifosi, appassionati di sport e visitatori l'opportunità di visitare Museo Mondo Milan e San Siro Stadium Museum&Tour a un prezzo speciale e in modalità "open", permettendo loro di scegliere liberamente quando vivere le due esperienze, anche in giornate differenti.

LEGGI ANCHE: Milan, tra interviste e mercato: ecco i colpi di Tare. Maldini torna a parlare. Tomori…

Listino prezzi ALL IN ONE PASS:

  • Intero: €60,00

  • Ridotto: €42,00

  • Family 2+1: €135,00

    • L'ALL IN ONE PASS è disponibile online sui siti ufficiali del Museo Mondo Milan e del San Siro Stadium Museum&Tour e presso le biglietterie fisiche di Casa Milan e dello stadio San Siro

    Leggi anche
    Milan, tra interviste e mercato: ecco i colpi di Tare. Maldini torna a parlare. Tomori…
    Inter-Milan, Bianchin: “Ecco cosa chiederà Allegri alla squadra nella settimana del...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA