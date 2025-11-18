Inter-Milan, Bianchin: 'Oggi a Milanello conterà questo aspetto'

Il giornalista Luca Bianchin ha espresso le sue sensazioni in casa Milan e in particolare su cosa chiederà Allegri alla squadra nella settimana del derby contro l'Inter che si disputerà domenica sera a San Siro: le parole
Per Inter e Milan questa settimana non è una settimana qualunque. Domenica sera entrambe si sfideranno a San Siro per un derby che potrà dire molto sulla stagione di tutte e due le formazioni. A fare il punto in casa rossonera è stato il giornalista Luca Bianchin. Ecco le sue parole riportate da Gazzetta.it.
Milan, il commento di Bianchin in vista del derby contro l'Inter
Sul derby:"Martedì è il giorno in cui la squadra si ritroverà a Milanello per il primo vero allenamento della settimana, l’unico pomeridiano in vista del derby. Martedì, più del fisico, conterà l’atmosfera, guardarsi e capire di voler vivere insieme una settimana importante. Allegri alzerà il livello della pressione o sceglierà la leggerezza? La seconda probabilmente, perché un derby si prepara da solo. Il Milan al suo martedì chiederà complicità, anche scherzosa, voglia di stare insieme".