Inter-Milan, Bianchin: 'Oggi a Milanello conterà questo aspetto'

Il giornalista Luca Bianchin ha espresso le sue sensazioni in casa Milan e in particolare su cosa chiederà Allegri alla squadra nella settimana del derby contro l'Inter che si disputerà domenica sera a San Siro: le parole

Per Inter e Milan questa settimana non è una settimana qualunque. Domenica sera entrambe si sfideranno a San Siro per un derby che potrà dire molto sulla stagione di tutte e due le formazioni. A fare il punto in casa rossonera è stato il giornalista Luca Bianchin. Ecco le sue parole riportate da Gazzetta.it.