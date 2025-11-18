Pianeta Milan
INTER-MILAN

Inter-Milan, Bianchin: “Ecco cosa chiederà Allegri alla squadra nella settimana del derby”

Inter-Milan, Bianchin: 'Oggi a Milanello conterà questo aspetto'
Il giornalista Luca Bianchin ha espresso le sue sensazioni in casa Milan e in particolare su cosa chiederà Allegri alla squadra nella settimana del derby contro l'Inter che si disputerà domenica sera a San Siro: le parole
Redazione PM

Per Inter e Milan questa settimana non è una settimana qualunque. Domenica sera entrambe si sfideranno a San Siro per un derby che potrà dire molto sulla stagione di tutte e due le formazioni. A fare il punto in casa rossonera è stato il giornalista Luca Bianchin. Ecco le sue parole riportate da Gazzetta.it.

Milan, il commento di Bianchin in vista del derby contro l'Inter

—  

Sul derby:"Martedì è il giorno in cui la squadra si ritroverà a Milanello per il primo vero allenamento della settimana, l’unico pomeridiano in vista del derby. Martedì, più del fisico, conterà l’atmosfera, guardarsi e capire di voler vivere insieme una settimana importante. Allegri alzerà il livello della pressione o sceglierà la leggerezza? La seconda probabilmente, perché un derby si prepara da solo. Il Milan al suo martedì chiederà complicità, anche scherzosa, voglia di stare insieme".

Mister Allegri, avrà solamente da giovedì tutto il gruppo completo a disposizione. Il mister rossonero spera di recuperare completamente Rabiot che dovrebbe aggregarsi oggi con il resto dei compagni. L'importanza di avere il francese in campo è molto importante per il Milan: con lui la squadra viaggia ad un ritmo scudetto.

