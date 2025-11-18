Arrivano delle notizie sconfortanti per l'Inter di Cristian Chivu: Denzel Dumfries potrebbe saltare il derby contro il Milan
Ormai ci siamo, il Derby della Madonnina è alle porte. Domenica 23 novembre alle 20.45 tra le mura di San Siro andrà in scena proprio il derby di Milano tra Inter e Milan. Nell'arco delle prossime ore dovrebbero arrivare tutti i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali. Ma arrivano delle notizie sconfortanti per l'Inter di Cristian Chivu.
Inter-Milan, le ultime su Dumfries
Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, l'olandese Denzel Dumfries sembrerebbe essere ancora alle prese con il fastidio alla caviglia rimediato in Nazionale. L'olandese, infatti, ha abbandonato anticipatamente il ritiro con gli Oranje, facendo così ritorno ad Appiano Gentile. La sua presenza al derby resta in forte dubbio, ma soltanto nei prossimi giorni arriverà una risposta definitiva. Nel caso non riuscisse ad essere disponibile per il derby, al suo posto è pronto Carlos Augusto.