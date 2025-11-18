Inter-Milan, Chivu potrebbe fare a meno di un titolare: ecco di chi si tratta

In vista del derby Inter-Milan, in programma domenica sera a San Siro, Cristian Chivu rischierebbe di perdere un titolarissimo. Il tecnico nerazzurro ha comunque pronte tre alternative, i dettagli
Si avvicina sempre di più il derby tra Inter e Milan della dodicesima giornata che si disputerà domenica sera a San Siro (ore 20.45). Si tratta di una gara che per le due squadre vale quasi una stagione, una vittoria o una sconfitta potrebbe infatti rivelarsi quasi decisiva per il discorso scudetto.
Inter-Milan, da valutare le condizioni di un titolare tra i nerazzurri
La pausa nazionali ha complicato un po' i piani dei due allenatori. In particolare Massimiliano Allegri avrà la rosa a disposizione solo a partire da giovedì, il tutto tenendo conto dei giocatori che tra partite e viaggi internazionali potrebbero non essere al top della forma. I rossoneri in questa sosta hanno avuto meno infortuni, a differenza di quella precedente dove si erano fatti male due giocatori importanti come Rabiot e Pulisic. Discorso diverso in casa Inter: secondo quanto riportato da SportMediaset, Cristian Chivu rischierebbe di perdere Denzel Dumfries. Il terzino olandese non ha ancora recuperato da quello che sembrava un fastidio alla caviglia e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.