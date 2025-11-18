Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Inter-Milan, Chivu rischia di perdere un titolarissimo in vista del derby: ecco di chi si tratta. Le ultime

INTER-MILAN

Inter-Milan, Chivu rischia di perdere un titolarissimo in vista del derby: ecco di chi si tratta. Le ultime

Inter-Milan, Chivu potrebbe fare a meno di un titolare: ecco di chi si tratta
In vista del derby Inter-Milan, in programma domenica sera a San Siro, Cristian Chivu rischierebbe di perdere un titolarissimo. Il tecnico nerazzurro ha comunque pronte tre alternative, i dettagli
Redazione PM

Si avvicina sempre di più il derby tra Inter e Milan della dodicesima giornata che si disputerà domenica sera a San Siro (ore 20.45). Si tratta di una gara che per le due squadre vale quasi una stagione, una vittoria o una sconfitta potrebbe infatti rivelarsi quasi decisiva per il discorso scudetto.

Inter-Milan, da valutare le condizioni di un titolare tra i nerazzurri

—  

La pausa nazionali ha complicato un po' i piani dei due allenatori. In particolare Massimiliano Allegri avrà la rosa a disposizione solo a partire da giovedì, il tutto tenendo conto dei giocatori che tra partite e viaggi internazionali potrebbero non essere al top della forma. I rossoneri in questa sosta hanno avuto meno infortuni, a differenza di quella precedente dove si erano fatti  male due giocatori importanti come Rabiot e Pulisic. Discorso diverso in casa Inter: secondo quanto riportato da SportMediaset, Cristian Chivu rischierebbe di perdere Denzel Dumfries. Il terzino olandese non ha ancora recuperato da quello che sembrava un fastidio alla caviglia e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Lewandowski-Milan, si può ... anche se non subito: contatti con l'agente. Arriverà se ... >>>

Il tecnico nerazzurro ha comunque pronte le alternative: Carlos Augusto, Luis Henrique e Darmian con l'ex rossonero che partirebbe favorito rispetto agli altri due. Non destano preoccupazioni invece le condizioni di Zielinski, ma al ritorno ad Appiano Gentile sarà comunque necessario un controllo

Leggi anche
Bene Leao con il Portogallo, 9-1 all’Armenia e ora torna a Milano per preparare il derby
Modric in campo con la Croazia: il centrocampista del Milan subentra dalla panchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA