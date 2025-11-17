Pianeta Milan
Bene Leao con il Portogallo, 9-1 all’Armenia e ora torna a Milano per preparare il derby

Leao, tutto semplice con l'Armenia: 56' in campo. Ora testa al derby
Bene Rafael Leao nel 9-1 del Portogallo contro l'Armenia, giocando 56 minuti. Il portoghese rientra a Milanello senza affaticamenti, pronto a essere protagonista nel derby di domenica contro l'Inter
Nell'ultima uscita del Portogallo durante la pausa per le nazionali, la squadra di Martinez ha travolto l'Armenia per 9-1, una partita a senso unico. I marcatori della sfida sono stati Renato Veiga, Goncalo Ramos, Francisco Conceicao e ben due triplette siglate da due centrocampisti: Joao Neves e Bruno Fernandes.

Buona prova per Leao, ora concentrato per il derby

Rafael Leao è sceso in campo da titolare, venendo sostituito al 56’ per una gestione attenta dei minuti, in vista dei prossimi impegni con il Milan. Il numero 10 rossonero ha cercato più volte la profondità e i duelli individuali, senza mai forzare in una gara già chiusa nel primo tempo.

Sul piano fisico, Leao è apparso brillante, un segnale positivo in vista della stracittadina: la sua parentesi in nazionale si chiude così, con il ritorno previsto a Milanello nelle prossime ore per iniziare la preparazione al derby sotto la guida di Massimiliano Allegri. Per il Milan si tratta di una notizia importante: il portoghese rientra senza affaticamenti e con una gestione oculata dei minuti, pronto a essere uno dei protagonisti più attesi della sfida in programma domenica alle ore 20:45.

