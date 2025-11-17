Leao, tutto semplice con l'Armenia: 56' in campo. Ora testa al derby

LEGGI ANCHE: Rayan un potenziale colpo per il Milan: i numeri parlano chiaro. Ecco le sue caratteristiche>>>
Sul piano fisico, Leao è apparso brillante, un segnale positivo in vista della stracittadina: la sua parentesi in nazionale si chiude così, con il ritorno previsto a Milanello nelle prossime ore per iniziare la preparazione al derby sotto la guida di Massimiliano Allegri. Per il Milan si tratta di una notizia importante: il portoghese rientra senza affaticamenti e con una gestione oculata dei minuti, pronto a essere uno dei protagonisti più attesi della sfida in programma domenica alle ore 20:45.
