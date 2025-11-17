Si è conclusa la pausa delle Nazionali. L'Italia di Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, ha perso 1-4

Alessia Scataglini 17 novembre 2025 (modifica il 17 novembre 2025 | 22:24)

Si è conclusa la pausa delle Nazionali. L'Italia di Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, ha perso 1-4 l'ultima partita del Girone I contro la Norvegia, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Gli Azzurri sono passati subito in vantaggio grazie ad un gol di Pio Esposito, arrivato all'11esimo minuto di gioco.