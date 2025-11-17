Pianeta Milan
Nazionale, l’Italia crolla con la Norvegia: spazio in campo per Ricci del Milan

Si è conclusa la pausa delle Nazionali. L'Italia di Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, ha perso 1-4
Alessia Scataglini
Si è conclusa la pausa delle Nazionali. L'Italia di Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, ha perso 1-4 l'ultima partita del Girone I contro la Norvegia, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Gli Azzurri sono passati subito in vantaggio grazie ad un gol di Pio Esposito, arrivato all'11esimo minuto di gioco.

La Norvergia ha poi pareggiato al 63esimo minuto con Nusa, poi la doppietta di Haaland in neanche 1 minuto e il gol di Larsen nel recupero. Con questo risultato incassato sotto il cielo di San Siro, gli Azzurri di Gattuso si piazzano al secondo posto con 18 punti conquistati e, di conseguenza, dovranno giocare gli spareggi a marzo 2026: riuscirà l'Italia ad andare al Mondiale?

In campo era presente anche il Milan: il giovane centrocampista rossonero Samuele Ricci è subentrato a Bastoni dell'Inter al minuto 86. Ancora panchina, invece, per Matteo Gabbia. Il 20 di novembre verrà effettuato il sorteggio del playoff.

 

