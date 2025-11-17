PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, interesse per un giovane terzino sinistro. Due rientri per il derby. Per la punta torna di moda …

ULTIME MILAN NEWS

Milan, interesse per un giovane terzino sinistro. Due rientri per il derby. Per la punta torna di moda …

Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, lunedì 17 novembre 2025: tra calciomercato, derby e indiscrezioni per il futuro
Redazione

Milan, due rientri per il derby. News sulla punta e spunta un terzino ...

Nella giornata di oggi, lunedì 17 novembre 2025, molti siti web e quotidiani, sia sportivi che di altre tipologie, hanno speso alcune parole per il Milan di Allegri, tra novità di mercato, derby e novità sulla porta del Milan. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA