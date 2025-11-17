Notizia importante: Enel entra a far parte della famiglia Milan

Pianeta Milan
Emiliano Guadagnoli
Si allarga la famiglia Milan: il marchio Enel entra a fare parte del mondo rossonero. Ecco i dettagli principali dal comunicato ufficiale del club.

(fonte: acmilan.com) - Enel entra a far parte della famiglia rossonera come nuovo Premium Partner e Official Energy Partner di AC Milan.

Sostenibilità e centralità delle persone sono alcuni dei valori chiave di questa collaborazione. Facendo leva su sport ed energia come motori di trasformazione, capaci di connettere e valorizzare le comunità, le due realtà intendono generare un impatto positivo, promuovendo comportamenti responsabili e contribuendo a costruire un futuro più consapevole.

La sinergia con AC Milan si inserisce nell'ambito della più ampia strategia di investimenti nel calcio del Gruppo elettrico, già al fianco di alcuni dei principali club della Serie A. Enel si conferma così il top player energetico con il maggior numero di partnership nel campionato italiano.

La collaborazione farà il suo debutto ufficiale il prossimo 29 novembre, in occasione della sfida contro la Lazio, e accompagnerà AC Milan nelle gare in casa di Serie A e Coppa Italia.

