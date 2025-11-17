Gran Galà del Calcio AIC, solo un 'rossonero' candidato a uno dei premi

Candidati miglior centrocampista: Barella Nicolò (Inter), Calhanoglu Hakan (Inter), Lobotka Stanislav (Napoli), McTominay Scott (Napoli), Paz Nicolás (Como), Reijnders Tijjani (Milan)
Candidati miglior attaccante: Lautaro Martínez (Inter), Lookman Ademola (Atalanta), Lukaku Romelu (Napoli), Kean Moise (Fiorentina), Retegui Mateo (Atalanta), Thuram Marcus (Inter)
Candidati miglior allenatore: Conte Antonio (Napoli), Fabregas Cesc (Como), Ranieri Claudio (Roma)
Candidati migliore squadra: Bologna FC 1909, FC Internazionale Milano, SSC Napoli
Candidati miglior arbitro: Aureliano Gianluca, Chiffi Daniele, Doveri Daniele
Candidati miglior Giovane Serie B: Angori Samuele (Pisa), Bertola Nicolò (Spezia), Floriani Mussolini Romano (Juve Stabia)
LEGGI ANCHE: Inter e Milan, per la porta obiettivi comuni: ecco i nomi sul taccuino di Ausilio e Tare
Nella lista, come facilmente immaginabile, dominano due squadre su tutte: Napoli e Inter, protagoniste lo scorso anno di un campionato combattuto e deciso solamente nelle giornate finali della stagione. Nel 2024, i nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, dominarono quasi completamente il Gran Galà del Calcio AIC.
© RIPRODUZIONE RISERVATA