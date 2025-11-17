Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Gran Galà del Calcio AIC, svelati i candidati ai premi: presente solo un “rossonero”

ULTIME MILAN NEWS

Gran Galà del Calcio AIC, svelati i candidati ai premi: presente solo un “rossonero”

Gran Galà del Calcio AIC, solo un 'rossonero' candidato a uno dei premi
Tijjani Reijnders, ora al City, è l'unico giocatore del Milan tra i candidati al Gran Galà del Calcio AIC, con 37 presenze, 10 gol e 4 assist. Napoli e Inter dominano le nomination per premi a giocatori, allenatori e squadre
Redazione

Le premiazioni del Gran Galà del Calcio AIC si svolgeranno il 1° dicembre, mentre oggi si è tenuta la cerimonia di presentazione dei candidati ai vari premi. Nella lista completa compare il nome di un solo giocatore che nella passata stagione era al Milan: Tijjani Reijnders. Nonostante la stagione negativa del Diavolo, conclusa all'ottavo posto in Serie A, il centrocampista acquistato la scorsa estate dal Manchester City di Guardiola per circa 70 milioni di euro, ha concluso il campionato con 37 presenze, condite da 10 reti e 4 assist.

La lista completa con tutti i candidati ai premi

—  

Di seguito viene riportata l'elenco con tutti i candidati ai vari premi.

Candidati miglior portiere: De Gea David (Fiorentina), Sommer Yann (Inter), Svilar Mile (Roma)

Candidati miglior difensore destro: Di Lorenzo Giovanni (Napoli), Dodo (Fiorentina), Dumfries Denzel (Inter)

Candidati miglior difensore sinistro: Angeliño (Roma), Dimarco Federico (Inter), Tavares Nuno (Lazio)

Candidati miglio difensore centrale: Acerbi Francesco (Inter), Bastoni Alessandro (Inter), Buongiorno Alessandro (Napoli), N'Dicka Evan (Roma), Rrahmani Amir (Napoli)

LEGGI ANCHE

Candidati miglior centrocampista: Barella Nicolò (Inter), Calhanoglu Hakan (Inter), Lobotka Stanislav (Napoli), McTominay Scott (Napoli), Paz Nicolás (Como), Reijnders Tijjani (Milan)

Candidati miglior attaccante: Lautaro Martínez (Inter), Lookman Ademola (Atalanta), Lukaku Romelu (Napoli), Kean Moise (Fiorentina), Retegui Mateo (Atalanta), Thuram Marcus (Inter)

Candidati miglior allenatore: Conte Antonio (Napoli), Fabregas Cesc (Como), Ranieri Claudio (Roma)

Candidati migliore squadra: Bologna FC 1909, FC Internazionale Milano, SSC Napoli

Candidati miglior arbitro: Aureliano Gianluca, Chiffi Daniele, Doveri Daniele

Candidati miglior Giovane Serie B: Angori Samuele (Pisa), Bertola Nicolò (Spezia), Floriani Mussolini Romano (Juve Stabia)

LEGGI ANCHEInter e Milan, per la porta obiettivi comuni: ecco i nomi sul taccuino di Ausilio e Tare

Nella lista, come facilmente immaginabile, dominano due squadre su tutte: Napoli e Inter, protagoniste lo scorso anno di un campionato combattuto e deciso solamente nelle giornate finali della stagione. Nel 2024, i nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, dominarono quasi completamente il Gran Galà del Calcio AIC.

Leggi anche
Milan, annuncio in arrivo per una partnership di livello assoluto: sponsor top per un club...
Milan, niente da fare per Nkunku: segna con la Francia ma il VAR annulla il gol

© RIPRODUZIONE RISERVATA