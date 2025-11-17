Secondo 'Calcio e Finanza', popolare quotidiano online a carattere sportivo ed economico, il Milan sta per annunciare l'accordo con un nuovo sponsor. Una partnership di quelle molto importanti per il club di Via Aldo Rossi: ecco i dettagli

Secondo quanto riferito nella giornata odierna da 'Calcio e Finanza', popolare quotidiano online a carattere sportivo ed economico, il Milan è sul punto di annunciare una nuova, importante partnership .

Il club di Via Aldo Rossi, infatti, sta per legarsi a Enel, che diventerà Premium Partner e Official Energy Partner del Milan. Il principale gruppo italiano dell'energia e uno dei maggiori operatori elettrici a livello globale, dunque, diventa partner del suo ottavo club di Serie A.