Milan, nuovo sponsor in arrivo: l'anticipazione di 'Calcio e Finanza' sul club rossonero
Secondo 'Calcio e Finanza', popolare quotidiano online a carattere sportivo ed economico, il Milan sta per annunciare l'accordo con un nuovo sponsor. Una partnership di quelle molto importanti per il club di Via Aldo Rossi: ecco i dettagli
Secondo quanto riferito nella giornata odierna da 'Calcio e Finanza', popolare quotidiano online a carattere sportivo ed economico, il Milan è sul punto di annunciare una nuova, importante partnership.

Il club di Via Aldo Rossi, infatti, sta per legarsi a Enel, che diventerà Premium Partner e Official Energy Partner del Milan. Il principale gruppo italiano dell'energia e uno dei maggiori operatori elettrici a livello globale, dunque, diventa partner del suo ottavo club di Serie A.

Il Milan, infatti, si aggiungerà ad Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Roma e Torino, che già hanno attualmente una partnership in vigore con Enel. Quest'ultima sostituirà, come sponsor della società rossonera, A2A, il cui contratto è scaduto il 30 giugno di quest'anno.

Per 'Calcio e Finanza', il debutto ufficiale della partnership tra Milan e Enel arriverà il prossimo sabato 29 novembre, a 'San Siro', in occasione della sfida di campionato delle ore 20:45 tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri.

