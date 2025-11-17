Il Milan, infatti, si aggiungerà ad Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Roma e Torino, che già hanno attualmente una partnership in vigore con Enel. Quest'ultima sostituirà, come sponsor della società rossonera, A2A, il cui contratto è scaduto il 30 giugno di quest'anno.
Per 'Calcio e Finanza', il debutto ufficiale della partnership tra Milan e Enel arriverà il prossimo sabato 29 novembre, a 'San Siro', in occasione della sfida di campionato delle ore 20:45 tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri.
