Milan, Sinner campione!

Anche il club rossonero ha voluto celebrare Sinner. Con un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale, il Milan ha scritto: "Back-to-back greatness! Ottimo lavoro Sinner!"Poche righe ma cariche di significato. Il tennista azzurro, infatti, non ha mai nascosto la sua forte passione per i colori rossoneri. Tantissime le apparizioni a San Siro e i gesti pubblici. Dopo una storica vittoria contro l'italiano Fabio Fognini, Sinner ha festeggiato scrivendo un 'Forza Milan' nel vetrino di una telecamera.