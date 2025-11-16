Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, grande festa a Torino: Sinner vince nuovamente le ATP Finals!

ULTIME MILAN NEWS

Milan, grande festa a Torino: Sinner vince nuovamente le ATP Finals!

Milan, grande festa a Torino: Sinner vince nuovamente le ATP Finals! - immagine 1
Una giornata indimenticabile per Sinner! A Torino il tennista, e noto tifoso del Milan, vince per il secondo anno consecutivo le ATP Finals
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una giornata indimenticabile per Jannik Sinner! A Torino il tennista, e noto tifoso del Milan, vince per il secondo anno consecutivo le ATP Finals battendo in finale il rivale spagnolo Carlos Alcaraz per due set a zero: 7-6 il primo, 7-5 il secondo.

Milan, Sinner campione!

—  

Anche il club rossonero ha voluto celebrare Sinner. Con un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale, il Milan ha scritto: "Back-to-back greatness! Ottimo lavoro Sinner!"Poche righe ma cariche di significato. Il tennista azzurro, infatti, non ha mai nascosto la sua forte passione per i colori rossoneri. Tantissime le apparizioni a San Siro e i gesti pubblici. Dopo una storica vittoria contro l'italiano Fabio Fognini, Sinner ha festeggiato scrivendo un 'Forza Milan' nel vetrino di una telecamera.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, confronto tra due maestri del centrocampo: Çalhanoğlu vs Modric

La sua passione per i colori rossoneri è nata grazie ad un suo compagno di stanza. In una vecchia intervista Sinner aveva dichiarato: “Ho deciso che il Milan sarebbe stata la mia squadra del cuore, quando ho lasciato casa mia. Vivevo in appartamento con un ragazzo di due anni più giovane di me che tifava Milan"

Leggi anche
Il Milan in prestito, Morata al Como è un flop. I numeri della sua stagione negativa
Inter-Milan, le ultime dall’infermeria: Allegri sorride, recuperato Rabiot

© RIPRODUZIONE RISERVATA