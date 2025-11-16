Morata al Como, ancora a zero gol l'ex Milan. Riscatto a rischio?

Nel frattempo, per Morata è arrivata la seconda gara di fila da titolare e con la fascia al braccio, ma anche il secondo 0-0 consecutivo: il Como nell'ultima giornata prima della sosta ha pareggiato in casa contro il Cagliari. Partita complicata per lo spagnolo, coinvolto in un duello duro con Yerry Mina, che lo ha stuzzicato fino a farlo cadere nell’ammonizione. Dopo il giallo, al 63’, il classe ’92 ha chiesto il cambio. Finora lo spagnolo ha giocato tredici partite con la maglia del Como, senza segnare e servendo un solo assist.
