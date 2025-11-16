Morata al Como, ancora a zero gol l'ex Milan. Riscatto a rischio?

Pianeta Milan
Alvaro Morata, ceduto dal Milan al Como in prestito, fatica a lasciare il segno: 13 presenze senza gol e un solo assist. Il Milan potrebbe incassare circa 11 milioni in caso di riscatto
Alvaro Morata al momento sta giocando con la maglia del Como, dopo i sei mesi al Galatasaray. L'attaccante spagnolo era stato acquistato dal Milan nel calciomercato 24/25 per una cifra vicina ai tredici milioni di euro, ma l'ex Atletico Madrid non ha mai lasciato il segno, tanto da lasciare il Diavolo a gennaio con l'arrivo a Milanello di Santiago Gimenez. Con il Milan, l'attaccante della nazionale spagnola ha totalizzato 25 presenze, condite da 6 gol e 2 assist, e in generale un'esperienza con poche prestazioni positive.

Come sta andando Morata al Como?

L'ex punta rossonera in forza al Como è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto, che a determinate condizione si trasforma in obbligo. Il Milan andrebbe a incassare circa undici milioni dall'eventuale cessione a titolo definitivo dello spagnolo.

Nel frattempo, per Morata è arrivata la seconda gara di fila da titolare e con la fascia al braccio, ma anche il secondo 0-0 consecutivo: il Como nell'ultima giornata prima della sosta ha pareggiato in casa contro il Cagliari. Partita complicata per lo spagnolo, coinvolto in un duello duro con Yerry Mina, che lo ha stuzzicato fino a farlo cadere nell’ammonizione. Dopo il giallo, al 63’, il classe ’92 ha chiesto il cambio. Finora lo spagnolo ha giocato tredici partite con la maglia del Como, senza segnare e servendo un solo assist.

