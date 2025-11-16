Morata al Como, ancora a zero gol l'ex Milan. Riscatto a rischio?

Alvaro Morata al momento sta giocando con la maglia del Como, dopo i sei mesi al Galatasaray. L'attaccante spagnolo era stato acquistato dal Milan nel calciomercato 24/25 per una cifra vicina ai tredici milioni di euro, ma l'ex Atletico Madrid non ha mai lasciato il segno, tanto da lasciare il Diavolo a gennaio con l'arrivo a Milanello di Santiago Gimenez. Con il Milan, l'attaccante della nazionale spagnola ha totalizzato 25 presenze, condite da 6 gol e 2 assist, e in generale un'esperienza con poche prestazioni positive.