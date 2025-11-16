Inter-Milan, derby anche a centrocampo: Çalhanoğlu e Modric a confronto

Come dimostra il grafico, i due metronomi di Milano si assomigliano parecchio nelle statistiche e nei numeri. Anche se le cifre sono veramente simili e praticamente uguali, il croato rossonero è leggermente superiore nelle categorie relative ai tocchi per partita, alla precisione nei passaggi e nei recuperi palla a partita. Il numero 20 nerazzurro invece in questi primi mesi, ha realizzato un solo passaggio chiave in più rispetto all'ex Real Madrid. Un dato interessante è quello relativo alla direzione dei passaggi. Il numero 14 rossonero predilige passaggi orientati in avanti, mentre il turco sviluppa la sua trama di passaggi maggiormente verso sinistra, quella che è la fascia più pericolosa e qualitativa dell'Inter di Chivu con Bastoni e Dimarco.