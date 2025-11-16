Pianeta Milan
Derby Inter-Milan, confronto tra due maestri del centrocampo: Çalhanoğlu vs Modric

Inter-Milan, derby anche a centrocampo: Çalhanoğlu e Modric a confronto
Il derby di Milano si decide in regia: Modric e Çalhanoğlu guidano le due squadre con numeri simili ma visioni diverse. Tocchi, passaggi e leadership faranno la differenza in una sfida dove ogni dettaglio a centrocampo può cambiare il finale
Quando si parla di derby di Milano, spesso l'attenzione ricade sui gol, le grandi giocate o i protagonisti in attacco. Ma questa volta il confronto chiave potrebbe giocarsi a centrocampo, tra due registi di grande talento: Luka Modric, colonna del Milan, e Hakan Çalhanoğlu, fulcro creativo dell'Inter. Due giocatori abbastanza simili ma con due visioni di gioco che possono decidere il ritmo della partita e incidere sull'esito di uno dei match più attesi della stagione. Tra esperienza, precisione e capacità di dettare tempi, il derby offre l'occasione perfetta per capire chi saprà davvero controllare il cuore pulsante della stracittadina in programma domenica 23 novembre allo ore 20:45 allo stadio di 'San Siro'.

I numeri di Çalhanoğlu e Modric in questa stagione

I due registi sopracitati sono due dei protagonisti della prima parte di stagione per entrambe le squadre. Il croato classe 1985 ha finora giocato tutte le partite in Serie A, totalizzando un bottino positivo di un gol e due assist, senza però dimenticarne l'importanza anche quando non entra sul tabellino del match. Stesso discorso per il classe 1994 turco, peraltro ex della sfida. Il centrocampista nerazzurro ha finora giocato nove partite su undici in campionato, arricchite da ben cinque reti e un assist. Per il mediano dell'Inter anche quattro presenze in Champions League, con un gol e due assist.

LEGGI ANCHE

Per completare la lettura dei due centrocampisti, ecco il confronto numerico tra il croato e il turco grazie ai dati di Opta e Sofascore realizzati per PianetaMilan.

Come dimostra il grafico, i due metronomi di Milano si assomigliano parecchio nelle statistiche e nei numeri. Anche se le cifre sono veramente simili e praticamente uguali, il croato rossonero è leggermente superiore nelle categorie relative ai tocchi per partita, alla precisione nei passaggi e nei recuperi palla a partita. Il numero 20 nerazzurro invece in questi primi mesi, ha realizzato un solo passaggio chiave in più rispetto all'ex Real Madrid. Un dato interessante è quello relativo alla direzione dei passaggi. Il numero 14 rossonero predilige passaggi orientati in avanti, mentre il turco sviluppa la sua trama di passaggi maggiormente verso sinistra, quella che è la fascia più pericolosa e qualitativa dell'Inter di Chivu con Bastoni e Dimarco.

LEGGI ANCHE: Milan Futuro, Oddo ha due diamanti grezzi in rosa. Ecco chi sono i nuovi talenti del Diavolo

In un derby dove ogni dettaglio può spostare gli equilibri, saranno proprio le loro scelte a centrocampo a determinare l'inerzia della sfida. Modric e Çalhanoğlu arrivano al confronto con numeri quasi specchiati, ma con idee di gioco diverse. E sarà da quella sottile differenza che passerà buona parte del destino del prossimo derby di Milano.

