Milan Futuro, alla scoperta di due talenti già convocati da mister Allegri

Dopo la retrocessione in Serie D, il Milan Futuro di Massimo Oddo si trova in una posizione di classifica non ideale nei pensieri del Mister rossonero. Dopo undici partite disputate, i giovani rossoneri occupano la quinta posizione in classifica nel girone B. Finora, quello della squadra allenata da Oddo, è stato un cammino fatto di alti e bassi, come testimoniano i numeri: cinque vittorie, due pareggi e 4 sconfitte, ricordando anche la scottante uscita dalla Coppa Italia Serie D in casa contro la Varesina.

Due talenti da tenere d'occhio nel Milan Futuro

Però, ci sono anche alcune note positive dal Milan Futuro. Come è noto, l'obiettivo della squadra creata due stagioni fa è quello di preparare giovani talenti provenienti dalla primavera rossonera al calcio dei "grandi". La cosa sembra funzionare abbastanza bene: basti pensare ai talenti Torriani, Sia e Camarda, tra i tanti. Per i primi due, ormai la prima squadra è un habitat quasi abituale. Torriani si conferma come terzo portiere da diverso tempo, mentre Sia sta iniziando a partecipare con costanza alle sedute di allenamento di Allegri, con diverse convocazioni con la prima squadra e presenze durante l'ultima pre-season rossonera.