Milan Futuro, alla scoperta di due talenti già convocati da mister Allegri

Secondo noi, ci sono due talenti da tenere d'occhio per i prossimi mesi: Matteo Geroli ed Emanuele Borsani. Di recente, sono stati convocati da mister Allegri per l'amichevole contro l'Entella. Il primo è un centrocampista classe 2007 protagonista con il Milan Futuro. Finora ha giocato quasi tutte le partite e ha anche servito un assist in queste presenze. Nelle ultime settimane, il Milan attraverso una nota ufficiale ha annunciato la firma sul primo contratto da professionista per il centrocampista cresciuto nelle giovanili del Milan.
A differenza di Geroli, Borsani ha giocato contro l'Entella e ha anche trovato il gol del momentaneo 2-1 a favore dei rossoneri. Il centrocampista classe 2008 è dotato di grande tecnica e personalità e quella di venerdì rappresenta l'ennesima conferma in una stagione che lo ha già visto collezionare 8 presenze, 1 gol e 1 assist in Serie D con il Milan Futuro.
