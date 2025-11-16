Pianeta Milan
Milan Futuro, Oddo ha due diamanti grezzi in rosa. Ecco chi sono i nuovi talenti del Diavolo

Milan Futuro, alla scoperta di due talenti già convocati da mister Allegri
Il Milan Futuro punta su due talenti: Matteo Geroli e Emanuele Borsani si distinguono in Serie D. Venerdì scorso la prima convocazione in prima squadra. Si confermando i giocatori da seguire per il futuro rossonero
Dopo la retrocessione in Serie D, il Milan Futuro di Massimo Oddo si trova in una posizione di classifica non ideale nei pensieri del Mister rossonero. Dopo undici partite disputate, i giovani rossoneri occupano la quinta posizione in classifica nel girone B. Finora, quello della squadra allenata da Oddo, è stato un cammino fatto di alti e bassi, come testimoniano i numeri: cinque vittorie, due pareggi e 4 sconfitte, ricordando anche la scottante uscita dalla Coppa Italia Serie D in casa contro la Varesina.

Due talenti da tenere d'occhio nel Milan Futuro

Però, ci sono anche alcune note positive dal Milan Futuro. Come è noto, l'obiettivo della squadra creata due stagioni fa è quello di preparare giovani talenti provenienti dalla primavera rossonera al calcio dei "grandi". La cosa sembra funzionare abbastanza bene: basti pensare ai talenti Torriani, Sia e Camarda, tra i tanti. Per i primi due, ormai la prima squadra è un habitat quasi abituale. Torriani si conferma come terzo portiere da diverso tempo, mentre Sia sta iniziando a partecipare con costanza alle sedute di allenamento di Allegri, con diverse convocazioni con la prima squadra e presenze durante l'ultima pre-season rossonera.

Secondo noi, ci sono due talenti da tenere d'occhio per i prossimi mesi: Matteo Geroli ed Emanuele Borsani. Di recente, sono stati convocati da mister Allegri per l'amichevole contro l'Entella. Il primo è un centrocampista classe 2007 protagonista con il Milan Futuro. Finora ha giocato quasi tutte le partite e ha anche servito un assist in queste presenze. Nelle ultime settimane, il Milan attraverso una nota ufficiale ha annunciato la firma sul primo contratto da professionista per il centrocampista cresciuto nelle giovanili del Milan.

A differenza di Geroli, Borsani ha giocato contro l'Entella e ha anche trovato il gol del momentaneo 2-1 a favore dei rossoneri. Il centrocampista classe 2008 è dotato di grande tecnica e personalità e quella di venerdì rappresenta l'ennesima conferma in una stagione che lo ha già visto collezionare 8 presenze, 1 gol e 1 assist in Serie D con il Milan Futuro.

