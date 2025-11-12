Niente Milan Futuro-Real Calepina questo weekend. Ecco i motivi del rinvio

LEGGI ANCHE: Pulisic e Leao: segnali importanti in pochi minuti. Il Milan ha trovato la sua coppia>>>
I rossoneri non potranno riscattarsi dalla brutta sconfitta con il Sondrio questo weekend, a causa del rinvio della partita con la Real Calepina. Come reso noto dalla LND con un comunicato ufficiale nei giorni scorsi, la gara inizialmente prevista per domenica 16 novembre è stata rinviata a mercoledì 26 novembre alle 14:30, su richiesta del club rossonero in seguito alla convocazione di tre giocatori per le Qualificazioni agli Europei Under 21.
