Niente Milan Futuro-Real Calepina questo weekend. Ecco i motivi del rinvio

La sfida tra Milan Futuro e Real Calepina, inizialmente prevista per il 16 novembre, è stata rinviata al 26 novembre alle 14:30. Il posticipo è stato richiesto dal Diavolo dopo la convocazione di tre giocatori per le Qualificazioni agli Europei U21
Dopo due belle vittorie consecutive in campionato contro Folgore Caratese e Oltrepò FBC, il Milan Futuro cade in trasferta contro l'ultima della classifica. Con il Sondrio di Marco Amelia finisce 1-0 grazie al grande gol su punizione di Marras a fine primo tempo.

Posticipata Milan Futuro-Real Calepina, ecco perché

I rossoneri ci provano per tutto il secondo tempo, ma i padroni di casa sono bravi a compattarsi in difesa e resistere agli attacchi dei giovani rossoneri di Massimo Oddo. Al termine dell'undicesimo turno di Serie D, il Milan Futuro si trova al quinto posto, in piena zona playoff, a un solo punto dalla Casatese Merate che occupa la quarta posizione del Girone B.

I rossoneri non potranno riscattarsi dalla brutta sconfitta con il Sondrio questo weekend, a causa del rinvio della partita con la Real Calepina. Come reso noto dalla LND con un comunicato ufficiale nei giorni scorsi, la gara inizialmente prevista per domenica 16 novembre è stata rinviata a mercoledì 26 novembre alle 14:30, su richiesta del club rossonero in seguito alla convocazione di tre giocatori per le Qualificazioni agli Europei Under 21.

