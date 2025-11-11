Pianeta Milan
Milan Futuro, la rosa di Oddo può ancora ambire ai play off? Il punto sulla stagione dei rossoneri

Milan Futuro, stagione in chiaroscuro per la formazione di Oddo: il punto
Milan Futuro, la formazione di mister Oddo è a ridosso della zona play off dopo un avvio di campionato di Serie D tra luci e ombre: ecco il punto sulla stagione dei rossoneri e quali sono le reali chance di raggiungere i play off
Dopo undici giornate dall'inizio del campionato di Serie D, il Milan Futuro si trova al quinto posto con 17 punti conquistati al pari del Villa Valle. Si tratta di una posizione che se fosse confermata al termine del campionato permetterebbe alla squadra di Massimo Oddo di accedere per un soffio ai play off. Per raggiungere l'obiettivo serve però un netto cambio di passo rispetto a quanto fatto vedere finora.

Milan Futuro, il focus sui rossoneri di Massimo Oddo

Il Milan Futuro arriva infatti da un periodo molto altalenante di risultati: nell'ultima giornata la formazione rossonera è stata sconfitta per 1-0 contro la Nuova Sondrio, fanalino di coda. Un risultato che ha deluso l'ambiente e che è stato preceduto da prestazioni deludenti: vittorie di misura contro l'Oltrepò (2-1) e Folgore Caratese (2-3) e soprattutto ko contro Breno (2-1) e Caldiero Terme (0-2). Si tratta di un andamento che difficilmente potrebbe portare la squadra ai play off.

Milan Futuro, il rendimento dei giocatori

Resta molto deludente il rendimento di alcuni giocatori. Il calciatore che più si è messo in mostra fin qui è l'attaccante classe 2006 Diego Sia, autore di tre reti segnate contro ChievoVerona, Scanzorosciate e Oltrepò. Dopo un'inizio di stagione difficile sembra invece essere in crescita Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, autore di due reti contro Scanzorosciate e contro la Folgore Caratese.

Insomma, luci e ombre non solo nei risultati, ma anche nelle prestazioni dei singoli. Il tempo per migliorare inevitabilmente c'è ancora. Staremo a vedere se ci sarà già un cambio di passo dalla prossima sfida contro il Villa Valle

