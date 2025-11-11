Milan Futuro, stagione in chiaroscuro per la formazione di Oddo: il punto

Milan Futuro, il rendimento dei giocatori—
Resta molto deludente il rendimento di alcuni giocatori. Il calciatore che più si è messo in mostra fin qui è l'attaccante classe 2006 Diego Sia, autore di tre reti segnate contro ChievoVerona, Scanzorosciate e Oltrepò. Dopo un'inizio di stagione difficile sembra invece essere in crescita Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, autore di due reti contro Scanzorosciate e contro la Folgore Caratese.
Insomma, luci e ombre non solo nei risultati, ma anche nelle prestazioni dei singoli. Il tempo per migliorare inevitabilmente c'è ancora. Staremo a vedere se ci sarà già un cambio di passo dalla prossima sfida contro il Villa Valle
© RIPRODUZIONE RISERVATA