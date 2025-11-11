Milan Futuro, stagione in chiaroscuro per la formazione di Oddo: il punto

Milan Futuro, la formazione di mister Oddo è a ridosso della zona play off dopo un avvio di campionato di Serie D tra luci e ombre: ecco il punto sulla stagione dei rossoneri e quali sono le reali chance di raggiungere i play off

Milan Futuro, il focus sui rossoneri di Massimo Oddo

Il Milan Futuro arriva infatti da un periodo molto altalenante di risultati: nell'ultima giornata la formazione rossonera è stata sconfitta per 1-0 contro la Nuova Sondrio, fanalino di coda. Un risultato che ha deluso l'ambiente e che è stato preceduto da prestazioni deludenti: vittorie di misura contro l'Oltrepò (2-1) e Folgore Caratese (2-3) e soprattutto ko contro Breno (2-1) e Caldiero Terme (0-2). Si tratta di un andamento che difficilmente potrebbe portare la squadra ai play off.