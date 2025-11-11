Calciomercato Milan, arriverà David dalla Juventus?

David era arrivato a Torino per fare il titolare ed era partito bene in questa stagione, con il gol che aveva sbloccato il risultato in Juventus-Parma 2-0. Da lì, però, l'involuzione: tante panchine, molte occasioni da gol sprecate, contro Milan, Villarreal, Como, Lazio, Sporting Lisbona e Torino.