Nuovo attaccante, il Milan piomba su David: operazione possibile a due condizioni

Il Milan sarebbe sulle tracce di Jonathan David, classe 2000, attaccante canadese della Juventus, per la sessione invernale di calciomercato. Affare possibile? Ecco le ultime news sul tema dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola
Giunto in pompa magna alla Juventus nell'ultimo calciomercato estivo, a parametro zero, dopo le belle stagioni vissute in Francia con la maglia del Lille, l'attaccante canadese Jonathan David potrebbe andare via dai bianconeri già a gennaio: secondo il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, ci sarebbe anche il Milan sulle tracce del centravanti classe 2000.

Calciomercato Milan, arriverà David dalla Juventus?

David era arrivato a Torino per fare il titolare ed era partito bene in questa stagione, con il gol che aveva sbloccato il risultato in Juventus-Parma 2-0. Da lì, però, l'involuzione: tante panchine, molte occasioni da gol sprecate, contro Milan, Villarreal, Como, Lazio, Sporting Lisbona e Torino.

Nel frattempo, Dušan Vlahović gli ha 'rubato' il posto da titolare e ora la società comincia a pensare di intavolare con il serbo un discorso per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Impensabile fino a qualche mese fa. Per David gli spazi, dunque, rischiano di farsi sempre più stretti, anche perché non sembra un profilo chissà quanto compatibile con il gioco del nuovo allenatore, Luciano Spalletti.

Il canadese piace ad Allegri, al contrario di Giménez

Per 'Tuttosport', quindi, la Juventus - che finora non aveva mai pensato a un'immediata cessione dell'ex bomber dei 'Dogues' (109 gol in 232 partite) - potrebbe aprire ad una sua partenza a gennaio. Il suo profilo piace a Chelsea e Tottenham in Premier League, nonché - come anticipato - al Milan in Serie A.

David, secondo il quotidiano torinese, piace molto a Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, al contrario di Santiago Giménez. Il canadese, però, potrebbe arrivare alla sua corte soltanto a due condizioni: la prima, è che il Milan ceda il 'Bebote' a gennaio. La seconda è che la Juve apra alla cessione di David con la formula del prestito con diritto di riscatto.

