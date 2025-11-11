Nel frattempo, Dušan Vlahović gli ha 'rubato' il posto da titolare e ora la società comincia a pensare di intavolare con il serbo un discorso per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Impensabile fino a qualche mese fa. Per David gli spazi, dunque, rischiano di farsi sempre più stretti, anche perché non sembra un profilo chissà quanto compatibile con il gioco del nuovo allenatore, Luciano Spalletti.
Il canadese piace ad Allegri, al contrario di Giménez—
Per 'Tuttosport', quindi, la Juventus - che finora non aveva mai pensato a un'immediata cessione dell'ex bomber dei 'Dogues' (109 gol in 232 partite) - potrebbe aprire ad una sua partenza a gennaio. Il suo profilo piace a Chelsea e Tottenham in Premier League, nonché - come anticipato - al Milan in Serie A.
David, secondo il quotidiano torinese, piace molto a Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, al contrario di Santiago Giménez. Il canadese, però, potrebbe arrivare alla sua corte soltanto a due condizioni: la prima, è che il Milan ceda il 'Bebote' a gennaio. La seconda è che la Juve apra alla cessione di David con la formula del prestito con diritto di riscatto.
