Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan e Modric, avanti insieme: tutti i motivi che fanno propendere per il rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN

Milan e Modric, avanti insieme: tutti i motivi che fanno propendere per il rinnovo

Quando l'età è soltanto un numero: Milan, importante novità sul futuro di Modric
Arrivato nell'ultimo calciomercato estivo al Milan, svincolatosi dal Real Madrid dopo 13 stagioni, il centrocampista croato Luka Modric è diventato subito fulcro del gioco dei rossoneri di Massimiliano Allegri. 40 anni e non sentirli minimamente
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 giunto al Milan, nell'ultimo calciomercato estivo, svincolato dopo 13 stagioni di successi nel Real Madrid. Questo perché Modric e il Milan starebbero pensando di prolungare il contratto del giocatore, in scadenza il 30 giugno 2026, anche per la prossima stagione.

Fin qui Modric è rimasto in campo 989' con la maglia del Milan: 965' in Serie A e 24' in Coppa Italia. Una fatica, ha sottolineato la 'rosea', affrontata mentalmente alla grande, come è stato sempre in tutta la sua carriera e senza particolare stress fisico. Lecito, pertanto, che le parti guardino con fiducia anche al prossimo futuro.

LEGGI ANCHE

Milan, si va verso il rinnovo di Modric!

—  

D'altronde, sempre titolare in campionato, Modric tutto sembra fuorché un calciatore a fine carriera e, al contrario, si starebbe pensando concretamente di allungarla. Secondo il quotidiano sportivo nazionale, la decisione definitiva sarà presa soltanto in primavera. Il prolungamento, però, sembrerebbe "già una certezza".

Il Milan ci crede: Modric a Milano vive benissimo, la vita e la professione stanno andando anche meglio di come aveva immaginato. Pertanto la scelta di procedere al rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027, che nelle aspettative era prevista per fine stagione, al fine di testare la condizione del giocatore e di capire l'inserimento nel nostro Paese, potrebbe essere anticipata.

Per tutti, a Milanello, Modric è un modello di applicazione, un punto di riferimento. Stimato non soltanto per le sue indubbie, innegabili e conclamate qualità tecniche, ma anche e soprattutto per quelle umane. Attualmente via con la sua Croazia, a Modric basterà un punto in due partite tra Far Øer venerdì (in casa) e Montenegro lunedì (in trasferta) per poter strappare il pass per i Mondiali 2026. Per lui si tratterebbe della quinta partecipazione alla kermesse iridata.

Potrebbe diventare il milanista più anziano a giocare in Serie A

—  

Se la qualificazione della Croazia sarà - come pronosticabile - ufficiale già venerdì sera, Modric potrà anche gestire le energie nella seconda partita e arrivare più riposato al derby Inter-Milan di domenica 23 novembre. Si concentrerà, quindi, quasi unicamente sui rossoneri per tutta la stagione fino ai Mondiali. Dopo l'estate statunitense, come detto, Modric potrà essere ancora milanista per un'altra stagione, fino ai 41 anni compiuti.

LEGGI ANCHE: Milan, colpo di mercato in vista nella Saudi Pro League? Duello serrato con l’Inter >>>

Magari, anche se non da titolare inamovibile come in quest'annata, potrà essere certamente d'aiuto al Milan. Samuele Ricci e Ardon Jashari potranno continuare a vedere in lui una fonte d'ispirazione. E lui, Luka, potrebbe anche strappare all'amico Zlatan Ibrahimovic lo 'scettro' di milanista più anziano ad aver giocato in Serie A: l'ultima partita di Ibra con il Diavolo nel massimo campionato fu a 41 anni e 146 giorni.

Leggi anche
Milan, colpo di mercato in vista nella Saudi Pro League? Duello serrato con l’Inter
Calciomercato Milan, sempre in bilico il futuro di Maignan: Tare pensa ad un nuovo nome. Di chi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA