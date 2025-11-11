Milan, si va verso il rinnovo di Modric! — D'altronde, sempre titolare in campionato, Modric tutto sembra fuorché un calciatore a fine carriera e, al contrario, si starebbe pensando concretamente di allungarla. Secondo il quotidiano sportivo nazionale, la decisione definitiva sarà presa soltanto in primavera. Il prolungamento, però, sembrerebbe "già una certezza".

Il Milan ci crede: Modric a Milano vive benissimo, la vita e la professione stanno andando anche meglio di come aveva immaginato. Pertanto la scelta di procedere al rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027, che nelle aspettative era prevista per fine stagione, al fine di testare la condizione del giocatore e di capire l'inserimento nel nostro Paese, potrebbe essere anticipata.

Per tutti, a Milanello, Modric è un modello di applicazione, un punto di riferimento. Stimato non soltanto per le sue indubbie, innegabili e conclamate qualità tecniche, ma anche e soprattutto per quelle umane. Attualmente via con la sua Croazia, a Modric basterà un punto in due partite tra Far Øer venerdì (in casa) e Montenegro lunedì (in trasferta) per poter strappare il pass per i Mondiali 2026. Per lui si tratterebbe della quinta partecipazione alla kermesse iridata.

Potrebbe diventare il milanista più anziano a giocare in Serie A — Se la qualificazione della Croazia sarà - come pronosticabile - ufficiale già venerdì sera, Modric potrà anche gestire le energie nella seconda partita e arrivare più riposato al derby Inter-Milan di domenica 23 novembre. Si concentrerà, quindi, quasi unicamente sui rossoneri per tutta la stagione fino ai Mondiali. Dopo l'estate statunitense, come detto, Modric potrà essere ancora milanista per un'altra stagione, fino ai 41 anni compiuti.

Magari, anche se non da titolare inamovibile come in quest'annata, potrà essere certamente d'aiuto al Milan. Samuele Ricci e Ardon Jashari potranno continuare a vedere in lui una fonte d'ispirazione. E lui, Luka, potrebbe anche strappare all'amico Zlatan Ibrahimovic lo 'scettro' di milanista più anziano ad aver giocato in Serie A: l'ultima partita di Ibra con il Diavolo nel massimo campionato fu a 41 anni e 146 giorni.