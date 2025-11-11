Pianeta Milan
La punizione di Marras condanna i rossoneri: il Milan Futuro perde con la Nuova Sondrio

Il Milan Futuro, dopo due bellissime vittorie consecutive e, frena contro la Nuova Sondrio: il resoconto del match
Alessia Scataglini
Il Milan Futuro, dopo due bellissime vittorie consecutive e, frena contro la Nuova Sondrio: i rossoneri hanno perso 1-0 grazie ad una punizione di Marras avvenuta nel primo tempo. Dopodiché, gli avversari hanno iniziato a praticare il solito e tanto conosciuto 'catenaccio' che, purtroppo, i rossoneri non sono riusciti a spezzare. a Fare un resoconto del match ci ha pensato direttamente il Milan con una nota ufficiale:

(Fonte acmilan.com) - Passo indietro per il Milan Futuro, che si ferma dopo due vittorie consecutive uscendo sconfitta dal campo della Nuova Sondrio per 1-0. A decidere l'11ª giornata del girone B di Serie D è stato - a metà del primo tempo - un calcio di punizione di Marras, gol che ha fruttato la prima vittoria in questo campionato per la squadra guidata da Marco Amelia in panchina. Un risultato che punisce severamente i rossoneri, che hanno attaccato con generosità per tutti i 90' senza riuscire a sfondare l'attenta difesa avversaria e cambiare i destini dell'incontro.

Un pomeriggio difficile da superare col lavoro quotidiano al Centro Sportivo Milanello powered by Clivet, per riprendere il discorso intrapreso coi bei successi contro Folgore Caratese e Oltrepò. La nostra stagione si ferma per permettere ad alcuni effettivi di rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali: il campionato riprenderà tra due settimane con un triplo appuntamento nel giro di sette giorni, prima in trasferta contro il Villa Valle e poi ospitando a Solbiate Arno la Real Calepina e il Brusaporto. Forza ragazzi!

LA CRONACA

Rossoneri generosi in avvio, dopo un paio di spunti di Traorè e Karaca la prima occasione arriva dopo 13': cross di Cappelletti, stacca Sia che di testa sfiora il palo alla destra del portiere. Risposta avversaria al 18', con Tall che chiama Pittarella alla parata a terra sul suo rasoterra. La partita cambia al 23', quando Marras porta in vantaggio il Sondrio con una punizione angolata su cui il portiere rossonero non arriva. La squadra di Oddo accusa il colpo e la partita diventa fisica e intensa, prima dell'intervallo nel nostro possesso palla prolungato si segnalano due spunti di Duțu al 28' e Karaca al 35', ma senza fortuna.

Si riparte senza cambi tra le fila rossonere e con una manovra più esigente. A brillare in particolare è Traorè, che genera un paio di opportunità al 52' - assist per Ibrahimović - e al 59', punizione che Uccelletti guarda scorrere sul fondo. Mister Oddo prova a girarla coi cambi, aumentando la trazione offensiva della squadra, ma a rendersi pericolosi sono soprattutto Minotti al 76' con una conclusione da fuori e capitan Duțu all'80', inserimento di testa su corner con la palla che esce di un nulla. Bello spunto di Branca all'86', ma il sinistro in area non centra lo specchio. Gli 8' di recupero ci vedono arrembanti ma senza occasioni degne di nota, l'1-0 resiste fino al triplice fischio

IL TABELLINO

NUOVA SONDRIO-MILAN FUTURO 1-0

NUOVA SONDRIO (3-5-2): Uccelletti; D'Alpaos, Boschetti, Parodi; Zingone (37'st Ramirez), Zaccone, Ba (43'st Vasil), Rizzo, Marras (28'st Tomaselli); Longo (1'st Arsenijević), Tall (20'st Belecco). A disp.: Di Bartolo; Dos Santos; Fiorletta; Mossini. All.: Amelia.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella; Cappelletti, Duțu, Minotti, Karaca (19'st Magrassi); Sala, Eletu (28'st Borsani); Sia (28'st Branca), Traorè, Ibrahimović (28'st Domniței); Castiello (37'st Asanji). A disp.: Bouyer; Vladimirov, Zukić; Geroli. All.: Oddo.

Arbitro: Selva di Alghero.

Gol: 23' Marras (NS).

Ammoniti: 21' Duțu (MF), 40' Longo (NS), 47' Boschetti (NS), 46'st Arsenijević (NS).

