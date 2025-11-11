Per il quotidiano romano, secondo Giménez il problema alla caviglia ha condizionato il suo rendimento in campo. Fin qui, va detto, molto scadente: in 11 partite tra Serie A e Coppa Italia, la miseria di un gol e 2 assist in 768' sul terreno di gioco. Giménez porta, sicuramente, il fardello del non riuscire a fare gol in campionato: una condizione che gli pesa dal punto di vista psicologico.
Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, spera di poterci lavorare a Milanello con lui in questi giorni di sosta Nazionali, durante i quali, precisamente venerdì 14 novembre, a Solbiate Arno, il Milan giocherà un'amichevole contro la Virtus Entella, squadra di Serie B. Sarà l'occasione per tastare, soprattutto, le condizioni di Ardon Jashari, tornato a disposizione da qualche settimana, ma che non vede il campo dal 23 agosto, quando entrò nel secondo tempo di Milan-Cremonese 1-2 a 'San Siro'.
