Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, si punta a ritrovare Giménez per il derby. Anche dal punto di vista psicologico

ULTIME MILAN NEWS

Milan, si punta a ritrovare Giménez per il derby. Anche dal punto di vista psicologico

Milan, si punta a ritrovare Giménez per il derby. Anche dal punto di vista psicologico
Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, ha vissuto un brutto inizio di stagione: non ha ancora trovato il gol in Serie A alla 11^ giornata. Sicuramente anche condizionato da due fattori importanti. Vediamo insieme quali sono
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan, che riprenderà in pomeriggio agli allenamenti nel centro sportivo di Milanello, punta a recuperare Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001, per il derby contro l'Inter di domenica 23 novembre, alle ore 20:45 a 'San Siro'. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Milan, Giménez per il derby? È fermo dal 28 ottobre

—  

Il 'Bebote', come si ricorderà, si era fermato il 28 ottobre scorso, nel secondo tempo di Atalanta-Milan 1-1, uscito per una forte botta alla caviglia. A quel punto il centravanti ex Feyenoord si è voluto fermare per curarsi, alzando bandiera bianca contro Roma e Parma. Vuole ovviare al fastidio che si portava dietro da varie settimane.

LEGGI ANCHE

Per il quotidiano romano, secondo Giménez il problema alla caviglia ha condizionato il suo rendimento in campo. Fin qui, va detto, molto scadente: in 11 partite tra Serie A e Coppa Italia, la miseria di un gol e 2 assist in 768' sul terreno di gioco. Giménez porta, sicuramente, il fardello del non riuscire a fare gol in campionato: una condizione che gli pesa dal punto di vista psicologico.

LEGGI ANCHE: Lewandowski-Milan, è tutto vero: affare possibile! L'idea del club e del bomber polacco >>>

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, spera di poterci lavorare a Milanello con lui in questi giorni di sosta Nazionali, durante i quali, precisamente venerdì 14 novembre, a Solbiate Arno, il Milan giocherà un'amichevole contro la Virtus Entella, squadra di Serie B. Sarà l'occasione per tastare, soprattutto, le condizioni di Ardon Jashari, tornato a disposizione da qualche settimana, ma che non vede il campo dal 23 agosto, quando entrò nel secondo tempo di Milan-Cremonese 1-2 a 'San Siro'.

Leggi anche
Milan, disastro Nkunku: quasi 40 milioni e non ha mai segnato. La previsione per il derby
Milan, oggi la ripresa degli allenamenti: Milanello ‘affollato’ in sosta Nazionali

© RIPRODUZIONE RISERVATA