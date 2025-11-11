Pianeta Milan
Lewandowski-Milan, è tutto vero: affare possibile! L’idea del club e del bomber polacco

Lewandowski non è un sogno: il Milan valuta il clamoroso colpo di mercato. Il punto
Robert Lewandowski dal Barcellona al Milan? Per 'Tuttosport', l'operazione di calciomercato per il centravanti polacco classe 1988 in scadenza di contratto con il club catalano non è poi così campata in aria. Ecco tutto ciò che dovete sapere
Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, Robert Lewandowski non sarebbe un "desiderio astratto" della dirigenza del Milan, bensì un profilo che, al quarto piano della sede di Via Aldo Rossi, avrebbero già adocchiato da settembre, con vista sul clamoroso colpo di calciomercato per l'estate 2026.

Ovvero, quando Lewandowski sarà libero da vincoli contrattuali con il Barcellona. Il Barça avrebbe, in realtà, un'opzione per prolungare l'accordo con il centravanti polacco, classe 1988, per un'ulteriore stagione, ma - secondo accordi tra le parti - lo farebbe soltanto nel caso in cui da entrambe le parti ci fosse la volontà di andare avanti insieme.

Calciomercato, il Milan sogna Lewandowski. Ma solo in estate

E, ad oggi, sembra che da parte del club catalano ci sia la voglia di cambiare strada dalla stagione 2026-2027. Il Milan, pertanto, segue l'evolversi della situazione dell'ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Al Diavolo di Massimiliano Allegri manca un attaccante centrale di caratura internazionale e il numero 9 blaugrana rappresenterebbe l'investimento ideale.

Cartellino gratis, stipendio che sarebbe nei parametri visto che si tratterebbe dell'ultimo contratto in carriera, nel solco già tracciato l'ultima estate dal Milan con l'ingaggio di Luka Modrić dopo la scadenza del suo vincolo con il Real Madrid. Lewandowski, secondo quanto risulta a 'Tuttosport', non sarebbe interessato né all'Arabia Saudita né agli Stati Uniti d'America. Vorrebbe rimanere in Europa e l'Italia sarebbe una destinazione di suo gradimento.

Il polacco farebbe da 'chioccia' a Camarda. Giménez andrebbe via

Il Milan avrebbe già parlato con l'entourage dell'attaccante e non avrebbe trovato un muro. Ogni discorso, però, è da fare più avanti, in prospettiva dell'estate, non per gennaio. A stagione in corso, infatti, il centravanti, autore finora di 650 gol in 906 partite in carriera, non avrebbe intenzione di lasciare Barcellona.

Il Diavolo, dunque, punterebbe su Lewandowski, per l'attacco del futuro, a 'protezione' del rientro a casa di Francesco Camarda. Con Santiago Giménez che, a quel punto, verrebbe ceduto al miglior offerente, magari nella ricca Premier League inglese.

