Calciomercato, il Milan sogna Lewandowski. Ma solo in estate — E, ad oggi, sembra che da parte del club catalano ci sia la voglia di cambiare strada dalla stagione 2026-2027. Il Milan, pertanto, segue l'evolversi della situazione dell'ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Al Diavolo di Massimiliano Allegri manca un attaccante centrale di caratura internazionale e il numero 9 blaugrana rappresenterebbe l'investimento ideale.

Cartellino gratis, stipendio che sarebbe nei parametri visto che si tratterebbe dell'ultimo contratto in carriera, nel solco già tracciato l'ultima estate dal Milan con l'ingaggio di Luka Modrić dopo la scadenza del suo vincolo con il Real Madrid. Lewandowski, secondo quanto risulta a 'Tuttosport', non sarebbe interessato né all'Arabia Saudita né agli Stati Uniti d'America. Vorrebbe rimanere in Europa e l'Italia sarebbe una destinazione di suo gradimento.

Il polacco farebbe da 'chioccia' a Camarda. Giménez andrebbe via — Il Milan avrebbe già parlato con l'entourage dell'attaccante e non avrebbe trovato un muro. Ogni discorso, però, è da fare più avanti, in prospettiva dell'estate, non per gennaio. A stagione in corso, infatti, il centravanti, autore finora di 650 gol in 906 partite in carriera, non avrebbe intenzione di lasciare Barcellona.

Il Diavolo, dunque, punterebbe su Lewandowski, per l'attacco del futuro, a 'protezione' del rientro a casa di Francesco Camarda. Con Santiago Giménez che, a quel punto, verrebbe ceduto al miglior offerente, magari nella ricca Premier League inglese.