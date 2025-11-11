Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Tutti su Giovane del Verona, c’è anche il Milan! La concorrenza italiana e quella all’estero

CALCIOMERCATO MILAN

Tutti su Giovane del Verona, c’è anche il Milan! La concorrenza italiana e quella all’estero

Calciomercato, c'è anche il Milan su Giovane: ecco la richiesta dell'Hellas Verona
Il Milan è sulle tracce di Giovane, attaccante brasiliano che l'Hellas Verona ha acquistato dal Corinthians, per la prossima sessione estiva di calciomercato. Ma non è il solo club a pensare di rinforzarsi nella stagione 2026-2027 con lui in avanti
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan, per la sessione estiva di calciomercato, ha messo nel mirino Giovane Santana do Nascimento, meglio conosciuto come Giovane, classe 2003, attaccante brasiliano che l'Hellas Verona ha portato in Serie A prelevandolo dal Corinthians a parametro zero.

Calciomercato, Milan su Giovane: occhio anche a Inter e Juve

—  

Il calciatore si è messo subito in mostra nel nostro campionato, palesando ottime qualità tecniche e una più che discreta velocità. In 13 partite fin qui disputate con la maglia degli scaligeri di Paolo Zanetti, tra campionato e Coppa Italia, ha già segnato un gol (e che rete, contro l'Inter) e fornito 4 assist.

LEGGI ANCHE

Numeri che hanno attirato già l'attenzione di diversi club: oltre al Milan, proprio l'Inter e la Juventus. Escluso che possa lasciare Verona nella finestra invernale di mercato, Giovane può diventare un nome 'caldo', però, per giugno. A che costo? Sembra che Sean Sogliano, direttore sportivo dell'Hellas, non intenda ascoltare proposte inferiori ai 18 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: Nuovo attaccante, il Milan piomba su David: operazione possibile a due condizioni >>>

Per 'Transfermarkt', sul giocatore ci sarebbe anche un club straniero, nella fattispecie il Borussia Dortmund, pronto ad acquistarlo per metterlo al fianco di Serhou Guirassy in una coppia di attacco che sarebbe un letale mix di potenza, tecnica ed esplosività.

Leggi anche
Nuovo attaccante, il Milan piomba su David: operazione possibile a due condizioni
Milan e Modric, avanti insieme: tutti i motivi che fanno propendere per il rinnovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA