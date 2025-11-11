Numeri che hanno attirato già l'attenzione di diversi club: oltre al Milan, proprio l'Inter e la Juventus. Escluso che possa lasciare Verona nella finestra invernale di mercato, Giovane può diventare un nome 'caldo', però, per giugno. A che costo? Sembra che Sean Sogliano, direttore sportivo dell'Hellas, non intenda ascoltare proposte inferiori ai 18 milioni di euro.
Per 'Transfermarkt', sul giocatore ci sarebbe anche un club straniero, nella fattispecie il Borussia Dortmund, pronto ad acquistarlo per metterlo al fianco di Serhou Guirassy in una coppia di attacco che sarebbe un letale mix di potenza, tecnica ed esplosività.
