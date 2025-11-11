Il Milan è sulle tracce di Giovane, attaccante brasiliano che l'Hellas Verona ha acquistato dal Corinthians, per la prossima sessione estiva di calciomercato. Ma non è il solo club a pensare di rinforzarsi nella stagione 2026-2027 con lui in avanti

Il Milan , per la sessione estiva di calciomercato , ha messo nel mirino Giovane Santana do Nascimento, meglio conosciuto come Giovane , classe 2003 , attaccante brasiliano che l' Hellas Verona ha portato in Serie A prelevandolo dal Corinthians a parametro zero .

Calciomercato, Milan su Giovane: occhio anche a Inter e Juve

Il calciatore si è messo subito in mostra nel nostro campionato, palesando ottime qualità tecniche e una più che discreta velocità. In 13 partite fin qui disputate con la maglia degli scaligeri di Paolo Zanetti, tra campionato e Coppa Italia, ha già segnato un gol (e che rete, contro l'Inter) e fornito 4 assist.