5 febbraio 2022, il racconto del derby nel segno indelebile di Giroud

Il Milan entrò con occhi diversi, con più cattiveria, e ribaltò la partita nel giro di cinque minuti, con due guizzi del 9. Al 74' i rossoneri trovarono il pareggio con un'azione decisa e intensa: Brahim Díaz riceve da Tonali e calcia, Skriniar sporca la traiettoria, ma Giroud è il più lesto e, in scivolata, insacca. Da quel momento l'inerzia della gara venne ribaltata. Al minuto 78 arrivò il sorpasso: Giroud riceve palla da capitan Calabria, con un colpo di tacco si gira in un fazzoletto, superando De Vrij, e infila l'angolo lontano con un piattone che non lascia scampi ad Handanovic. Gli ultimi minuti furono convulsi e nervosi; l'Inter non creò occasioni e il Milan restò in dieci a causa di un fallo di Theo Hernandez su Dumfries: tanto brutto quanto iconico e importante, rimasto impresso nei cuori dei tifosi rossoneri. Alla fine il risultato finale recitò: 1-2 a favore del Milan, rimonta completata e putiferio rossonero a San Siro.