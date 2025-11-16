Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN la storia amarcord “Si è girato Giroud”: il derby del 2022 che cambiò la storia del Milan e di quella stagione

ULTIME MILAN NEWS

“Si è girato Giroud”: il derby del 2022 che cambiò la storia del Milan e di quella stagione

5 febbraio 2022, il racconto del derby nel segno indelebile di Giroud
Domenica 23 novembre San Siro ospita un nuovo derby Inter-Milan, prima contro terza in classifica. Tra entusiasmo e attesa per un possibile record d'incassi, il ricordo della rimonta del 2022 firmata Giroud resta indelebile nei cuori rossoneri
Redazione

Domenica 23 novembre, 'San Siro' tornerà a vibrare per l'ennesima stracittadina tra Inter e Milan. Prima contro terza in classifica, una sfida che promette spettacolo e un possibile nuovo record d'incassi. Ma per i tifosi rossoneri, la mente corre inevitabilmente a un altro derby. 5 febbraio 2022, quando Olivier Giroud trasformò la storia recente del Milan con due gol destinati a restare per sempre impressi nella memoria di ogni tifoso milanista.

"Si è girato Giroud"

—  

C'era tensione, c'era attesa, e soprattutto c'era la consapevolezza che quel match poteva valere molto di più di tre punti. Alla ventiquattresima giornata della Serie A 2021/2022, il Milan si trova secondo a quattro punti dall'Inter, che doveva peraltro recuperare una partita.

LEGGI ANCHE

Nei primi 45' l'Inter dominò il derby. Al 38' Perisic siglò il vantaggio nerazzurro, ma per i rossoneri fu un affare chiudere il primo tempo con un solo gol di svantaggio. Grazie a diverse prodezze di Mike Maignan, il Diavolo evitò un parziale molto più pesante. Ma nel secondo tempo la partita cambiò.

Il Milan entrò con occhi diversi, con più cattiveria, e ribaltò la partita nel giro di cinque minuti, con due guizzi del 9. Al 74' i rossoneri trovarono il pareggio con un'azione decisa e intensa: Brahim Díaz riceve da Tonali e calcia, Skriniar sporca la traiettoria, ma Giroud è il più lesto e, in scivolata, insacca. Da quel momento l'inerzia della gara venne ribaltata. Al minuto 78 arrivò il sorpasso: Giroud riceve palla da capitan Calabria, con un colpo di tacco si gira in un fazzoletto, superando De Vrij, e infila l'angolo lontano con un piattone che non lascia scampi ad Handanovic. Gli ultimi minuti furono convulsi e nervosi; l'Inter non creò occasioni e il Milan restò in dieci a causa di un fallo di Theo Hernandez su Dumfries: tanto brutto quanto iconico e importante, rimasto impresso nei cuori dei tifosi rossoneri. Alla fine il risultato finale recitò: 1-2 a favore del Milan, rimonta completata e putiferio rossonero a San Siro.

LEGGI ANCHE: Rabiot, per il Milan un rientro fondamentale: ma poco potrebbe cambiare la mediana di Allegri?>>>

Quel derby del 2022 non fu solo una vittoria: fu il cuore del mondo Milan che batteva all'unisono, il preludio di uno scudetto e il segno che, a volte, basta poco per cambiare la storia. E ora, mentre la città si prepara a un nuovo derby, tra entusiasmo e attesa, quel ricordo resta lì, luminoso e indelebile, pronto a ispirare ancora chi entrerà a San Siro domenica.

Leggi anche
Nkunku compie 28 anni. Gli auguri del Milan: “Che sia un anno ricco di reti e successi”
76 anni fa il derby di Milano più folle di sempre: Inter-Milan finisce con 11 gol

© RIPRODUZIONE RISERVATA