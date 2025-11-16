Inter-Milan, il derby è quasi sold out e si va verso un nuovo record storico

Biglietti: ultime occasioni prima della rivendita—
In città è corsa per trovare gli ultimi biglietti. I posti rimanenti sono sempre meno, ma dalla prossima settimana scatterà la fase di rivendita dei biglietti riservata agli abbonati Plus e Full, disponibile sulla piattaforma ufficiale del club nerazzurro. Un sistema che, nella scorsa stagione, aveva permesso di rimettere in circolo oltre 30 mila tagliandi, generando un milione di euro aggiuntivo per le casse dell'Inter. Anche questo meccanismo, insieme alla spinta costante sulla nuova Hospitality, ampiamente rinnovata dall'Inter, contribuisce a far lievitare l'incasso totale.
Curve: coreografie sì o no?—
L'unico vero punto interrogativo, ora, riguarda le curve. La Nord e la Sud torneranno a colorarsi con le classiche coreografie da derby oppure opteranno solamente per striscioni e bandiere, rinunciando allo spettacolo organizzato?
LEGGI ANCHE: Leao può giocare davvero da prima punta: contro il Parma segnali davvero importanti per il Milan>>>
Le tensioni delle ultime settimane sembrano essersi attenuate, cori e presenza sono tornati forti e continui, ma le tifoserie non hanno ancora sciolto le ultime riserve. Quel che è certo è che l'atmosfera non verrà meno: il derby di Milano, anche senza coreografie, riesce sempre a costruire un quadro unico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA