Derby di Milano verso il tutto esaurito e domenica potrebbe essere battuto un record storico

Inter-Milan, il derby è quasi sold out e si va verso un nuovo record storico
Come scrive la Gazzetta, San Siro va verso il sold out e il derby Inter-Milan potrebbe superare il record d'incasso della scorsa stagione. Ultimi biglietti in vendita e rivendita imminente, mentre resta il dubbio sulle coreografie delle curve
Il derby di Milano torna a prendersi la scena e, stavolta, potrebbe riscrivere di nuovo la storia. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'incasso più alto di sempre nella storia della Serie A è stato quello del derby dell'anno scorso deciso dal colpo di testa di Gabbia nei minuti finali. Ma la 'rosea' sottolinea che quel record tra una settimana può essere battuto, proprio in un'altra stracittadina. 'San Siro', già proiettato verso il sold out, si prepara a un'altra notte da record in cui probabilmente verrà superato l'incasso di 7.626.430 euro.

Per farlo è necessario che al Meazza non ci sia nemmeno un seggiolino vuoto: ci vogliono più di 75 mila spettatori. I presupposti per farlo ci sono tutti e da entrambe le parti si respira entusiasmo. Come scrive il quotidiano milanese, "Inter e Milan arrivano (quasi) al top e il derby è tornato uno scontro da vertice della classifica, di quelli che peseranno parecchio nella conta dei punti da qui alla fine". Dopo una stagione deludente per entrambe le milanesi, l'entusiasmo si è riacceso: in città si sente quella tensione che precede i giorni della super sfida.

Biglietti: ultime occasioni prima della rivendita

In città è corsa per trovare gli ultimi biglietti. I posti rimanenti sono sempre meno, ma dalla prossima settimana scatterà la fase di rivendita dei biglietti riservata agli abbonati Plus e Full, disponibile sulla piattaforma ufficiale del club nerazzurro. Un sistema che, nella scorsa stagione, aveva permesso di rimettere in circolo oltre 30 mila tagliandi, generando un milione di euro aggiuntivo per le casse dell'Inter. Anche questo meccanismo, insieme alla spinta costante sulla nuova Hospitality, ampiamente rinnovata dall'Inter, contribuisce a far lievitare l'incasso totale.

Curve: coreografie sì o no?

L'unico vero punto interrogativo, ora, riguarda le curve. La Nord e la Sud torneranno a colorarsi con le classiche coreografie da derby oppure opteranno solamente per striscioni e bandiere, rinunciando allo spettacolo organizzato?

Le tensioni delle ultime settimane sembrano essersi attenuate, cori e presenza sono tornati forti e continui, ma le tifoserie non hanno ancora sciolto le ultime riserve. Quel che è certo è che l'atmosfera non verrà meno: il derby di Milano, anche senza coreografie, riesce sempre a costruire un quadro unico.

