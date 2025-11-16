Derby Inter-Milan, Modric riposa in nazionale: energie preziose

La Croazia si è qualificata per i prossimi Mondiali. Luka Modric potrebbe riposare in vista del derby tra Inter e Milan di domenica sera. Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'
Con la qualificazione ai Mondiali ottenuta, la Croazia potrebbe fare riposare i titolari domani contro il Montenegro, compreso Luka Modric. Il centrocampista del Milan, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non dovrebbe tornare in anticipo a Milanello, ma dovrebbe sedersi in panchina risparmiando energie verso il derby contro l'Inter. Secondo la rosea, Modric si starebbe trovando benissimo a Milano. Secondo il quotidiani, se le cose sul campo dovessero continuare in questo modo, sarebbe quasi scontato un'altra stagione insieme.
Come ricorda il quotidiano, Modric ha già sfidato l’Inter in passato con la maglia del Tottenham e del Real: sei precedenti, una sola sconfitta contro 5 vittorie, ma stiamo parlando di anni fa e un derby è sempre diverso. Due delle sue sei Champions madrilene le ha vinte proprio nei derby contro l'Atletico Madrid.