Prima pagina Corriere dello Sport: “Sinner e Alcaraz, atto Finals”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 16 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 16 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con l'intervista a Flavio Briatore. ATP Finals tra Sinner e Alcaraz. In campo anche l'Italia contro la Norvegia. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

