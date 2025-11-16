Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Arrivano novità positive sull’infortunio di Rabiot. Le ultime in vista del derby Inter-Milan

INTER-MILAN

Arrivano novità positive sull’infortunio di Rabiot. Le ultime in vista del derby Inter-Milan

Rabiot: infortunio del tutto smaltito. Il francese corre verso la titolarità nel derby tra Inter e Milan
Adrien Rabiot è fermo per infortunio dalla scorsa sosta di ottobre. Il francese dovrebbe rientrare per il derby tra Inter e Milan. Sarà subito titolare? Le novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Tra una settimana precisa il Milan tornerà in campo e sfiderà la capolista della Serie A: domenica 23 a San Siro ci sarà il primo derby stagionale tra i rossoneri e l'Inter. Al momento Allegri deve recuperare tre giocatori ancora ai box. Ad esempio Tomori non è ancora al meglio dopo la botta al ginocchio subita contro l'Atalanta. L'inglese, infatti, non ha giocato l'amichevole di venerdì contro la Virtus Entella. Gli altri due giocatori in dubbio restano Santiago Gimenez e Adrien Rabiot.

Derby Inter-Milan, notizie molto positive per Adrien Rabiot

—  

Il messicano deve recuperare dal problema alla caviglia subito durante Atalanta-Milan, mentre Rabiot è fuori dalla scorsa sosta di ottobre per una lesione al muscolo soleo subita con la Francia. Quali sono le condizioni in vista del derby di domenica sera?

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, l'esperto rivela: anche i rossoneri interessati a un colpo a parametro zero>>>

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Adrien Rabiot avrebbe ormai smaltito l’infortunio. La rosea è sicura: il francese tornerà a lavorare regolarmente in gruppo da martedì, con l'obiettivo di giocare da titolare contro l'Inter. Anche Gimenez potrebbe rientrare: il messicano potrebbe sedersi in panchina, ma prima ci sarebbe ancora da smaltire il problema alla caviglia.

Leggi anche
Bentornato, Jashari: il Milan di Allegri ora ha un uomo in più per inseguire i suoi obiettivi
Milan ko contro l’Entella in amichevole. Ma buone indicazioni da Jashari e Pulisic

© RIPRODUZIONE RISERVATA