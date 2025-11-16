LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, l'esperto rivela: anche i rossoneri interessati a un colpo a parametro zero>>>
Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Adrien Rabiot avrebbe ormai smaltito l’infortunio. La rosea è sicura: il francese tornerà a lavorare regolarmente in gruppo da martedì, con l'obiettivo di giocare da titolare contro l'Inter. Anche Gimenez potrebbe rientrare: il messicano potrebbe sedersi in panchina, ma prima ci sarebbe ancora da smaltire il problema alla caviglia.
