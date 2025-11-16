Adrien Rabiot è fermo per infortunio dalla scorsa sosta di ottobre. Il francese dovrebbe rientrare per il derby tra Inter e Milan. Sarà subito titolare? Le novità da 'La Gazzetta dello Sport'

Tra una settimana precisa il Milan tornerà in campo e sfiderà la capolista della Serie A: domenica 23 a San Siro ci sarà il primo derby stagionale tra i rossoneri e l'Inter. Al momento Allegri deve recuperare tre giocatori ancora ai box. Ad esempio Tomori non è ancora al meglio dopo la botta al ginocchio subita contro l'Atalanta. L'inglese, infatti, non ha giocato l'amichevole di venerdì contro la Virtus Entella. Gli altri due giocatori in dubbio restano Santiago Gimenez e Adrien Rabiot.