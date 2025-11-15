Pianeta Milan
Milan ko contro l'Entella in amichevole. Ma buone indicazioni da Jashari e Pulisic

Milan ko contro l'Entella in amichevole. Ma buone indicazioni da Jashari e Pulisic
Ieri mattina, allo stadio 'Chinetti' di Solbiate Arno (VA), il Milan di Massimiliano Allegri ha perso 2-3 in amichevole contro la Virtus Entella, compagine di Serie B: Christian Pulisic in rete e in campo per 90' come Ardon Jashari
Ieri mattina, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), il Milan di Massimiliano Allegri - in formazione largamente rimaneggiata per via dei tanti convocati dalle rispettive Nazionali e rinforzato dagli elementi del Milan Futuro e del Milan Primavera - ha perso, 2-3, in amichevole contro la Virtus Entella di mister Andrea Chiappella, compagine che milita in Serie B.

Amichevole Milan-Entella 2-3, Jashari in campo tutta la partita

Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Milan avanti con un gol di Christian Pulisic, poi raggiunto dal pari di David Ankeye. Nuovo vantaggio rossonero, nella ripresa, con la rete del giovane Emanuele Borsani, prima della rimonta della squadra di Chiavari con i gol di Antonio Boccadamo e Alessandro Debenedetti.

Il Milan era privo di Fikayo Tomori, Adrien Rabiot e Santiago Giménez, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, ma è partito con sei elementi della Prima Squadra nella prima frazione di gioco. Ovvero Pietro Terracciano, Pervis Estupiñán, Ardon Jashari, Ruben Loftus-Cheek, Youssouf Fofana e lo stesso Pulisic.

Estupiñán, Jashari e Pulisic, tutti reduci da infortuni, sono rimasti in campo per 90'. Per il centrocampista svizzero di origini macedoni, classe 2002, si trattava della prima volta sul terreno di gioco dopo la rottura del perone rimediata a fine agosto. Per la 'rosea', buona soprattutto la prima mezzora. Meno il resto, con l’errore che ha portato al secondo gol dell’Entella.

