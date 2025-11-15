Il Milan era privo di Fikayo Tomori, Adrien Rabiot e Santiago Giménez, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, ma è partito con sei elementi della Prima Squadra nella prima frazione di gioco. Ovvero Pietro Terracciano, Pervis Estupiñán, Ardon Jashari, Ruben Loftus-Cheek, Youssouf Fofana e lo stesso Pulisic.
Estupiñán, Jashari e Pulisic, tutti reduci da infortuni, sono rimasti in campo per 90'. Per il centrocampista svizzero di origini macedoni, classe 2002, si trattava della prima volta sul terreno di gioco dopo la rottura del perone rimediata a fine agosto. Per la 'rosea', buona soprattutto la prima mezzora. Meno il resto, con l’errore che ha portato al secondo gol dell’Entella.
