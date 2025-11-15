Il Milan era privo di Fikayo Tomori, Adrien Rabiot e Santiago Giménez, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, ma è partito con sei elementi della Prima Squadra nella prima frazione di gioco. Ovvero Pietro Terracciano, Pervis Estupiñán, Ardon Jashari, Ruben Loftus-Cheek, Youssouf Fofana e lo stesso Pulisic.