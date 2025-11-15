Milan, Pulisic è tornato: gol in amichevole contro l'Entella — Un test match che serviva, più che altro, a rodare Pulisic per il derby contro l'Inter di domenica 23 novembre a 'San Siro'. Nelle ultime ore, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Pulisic ha anche parlato alla 'CBS', suonando la carica ai propri compagni di squadra per il prosieguo della stagione.

«Lo Scudetto è il nostro obiettivo, ma non voglio pensare a come sarà se non dovessimo vincere - ha detto 'Capitan America' -. Ragioniamo partita per partita, poi al limite verremo giudicati. Ho vissuto stagioni in cui non ho vinto nulla e la mia squadra ha comunque fatto belle cose. Poi è chiaro, quando conquisti lo Scudetto, vuole dire che il lavoro è stato ripagato».

"Fermarsi è stato frustrante, ma sono tornato" — Pulisic, in questa sosta Nazionali di novembre, non si è aggregato agli U.S.A. proprio per i postumi del lungo infortunio del mese scorso. «Non credo fosse giusto per me andare in Nazionale e giocare lì la mia prima partita dopo il recupero - ha confessato -. Voglio solo assicurarmi di avere il tempo giusto per prendermi cura di me stesso e controllare che il mio bicipite femorale stia bene, permettendo ad altri di prendere il mio posto. Quindi penso che sia stata la decisione migliore per tutti in questo momento. Le cose stavano andando così bene a inizio stagione: fermarsi è stato frustrante, ma ora sono tornato».

Chiosa di Pulisic con due parole spese su Luka Modric, uno dei suoi idoli da sempre con cui oggi ha la fortuna di condividere lo spogliatoio. «Voglio andare avanti a giocare il più possibile come lui - ha rivelato Pulisic -. Lo vedo nello spogliatoio e penso: questo ragazzo ha 40 anni e fa prestazioni da 10. Mi chiedo come faccia. Spero di riuscire a imitarlo».