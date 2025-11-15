Pianeta Milan
Milan, Pulisic: “Obiettivo Scudetto. Modric, 40 anni e prestazioni da 10. Sulla Nazionale dico …”

Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998 del Milan, ha messo 90' nelle gambe nell'amichevole di ieri contro la Virtus Entella, segnando anche un gol. Ora è pronto per il derby di domenica 23 novembre. Intanto, ha parlato così alla...
Durante l'ultima sosta Nazionali, a ottobre, Christian Pulisic, attaccante del Milan, aveva rimediato una lesione di basso grado al flessore destro nel corso dell'amichevole tra i suoi Stati Uniti d'America e l'Ecuador. Un infortunio arrivato a interrompere un inizio di stagione folgorante con i rossoneri, caratterizzato da 6 gol e 2 assist in 8 partite disputate tra Serie A e Coppa Italia.

Pulisic, poi, è tornato in campo nel finale di Parma-Milan 2-2 di sabato 8 novembre: pochi minuti per riprendere confidenza. Ieri, poi, il numero 11 statunitense ha messo 90' nelle gambe nell'amichevole persa, 2-3, allo stadio 'Chinetti' di Solbiate Arno (VA) contro la Virtus Entella, in cui ha segnato il gol del momentaneo primo vantaggio rossonero.

Un test match che serviva, più che altro, a rodare Pulisic per il derby contro l'Inter di domenica 23 novembre a 'San Siro'. Nelle ultime ore, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Pulisic ha anche parlato alla 'CBS', suonando la carica ai propri compagni di squadra per il prosieguo della stagione.

«Lo Scudetto è il nostro obiettivo, ma non voglio pensare a come sarà se non dovessimo vincere - ha detto 'Capitan America' -. Ragioniamo partita per partita, poi al limite verremo giudicati. Ho vissuto stagioni in cui non ho vinto nulla e la mia squadra ha comunque fatto belle cose. Poi è chiaro, quando conquisti lo Scudetto, vuole dire che il lavoro è stato ripagato».

"Fermarsi è stato frustrante, ma sono tornato"

—  

Pulisic, in questa sosta Nazionali di novembre, non si è aggregato agli U.S.A. proprio per i postumi del lungo infortunio del mese scorso. «Non credo fosse giusto per me andare in Nazionale e giocare lì la mia prima partita dopo il recupero - ha confessato -. Voglio solo assicurarmi di avere il tempo giusto per prendermi cura di me stesso e controllare che il mio bicipite femorale stia bene, permettendo ad altri di prendere il mio posto. Quindi penso che sia stata la decisione migliore per tutti in questo momento. Le cose stavano andando così bene a inizio stagione: fermarsi è stato frustrante, ma ora sono tornato».

Chiosa di Pulisic con due parole spese su Luka Modric, uno dei suoi idoli da sempre con cui oggi ha la fortuna di condividere lo spogliatoio. «Voglio andare avanti a giocare il più possibile come lui - ha rivelato Pulisic -. Lo vedo nello spogliatoio e penso: questo ragazzo ha 40 anni e fa prestazioni da 10. Mi chiedo come faccia. Spero di riuscire a imitarlo».

