Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “L’Inter di Marotta: ‘Chivu, che bravo. C’è chi voleva Mourinho'”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “L’Inter di Marotta: ‘Chivu, che bravo. C’è chi voleva Mourinho'”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'L'Inter di Marotta: 'Chivu, che bravo. C'è chi voleva Mourinho''
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 15 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 15 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, che dopo i 10 Scudetti vinti tra Juventus e i nerazzurri, insegue il suo 11° titolo nazionale in questa stagione. Rivendica la bontà della scelta di Cristian Chivu in panchina e rivela che c'è chi avrebbe invece voluto un ritorno di José Mourinho.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 15 novembre 2025

Al Napoli si registra la rabbia del Presidente Aurelio De Laurentiis. Due giocatori azzurri, Amir Rrahmani e André-Frank Zambo Anguissa sono tornati infortunati dalle Nazionali e il numero uno del club campano torna a chiedere risarcimenti alla FIFA per quanto accaduto.

La Juventus, sul mercato di gennaio, cerca un regista 'low cost' mentre, al Cagliari, l'allenatore Fabio Pisacane - in un'intervista in esclusiva - racconta l'enorme legame che ha con la città, con la squadra e con i tifosi rossoblu. Il tutto mentre Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico dell'Italia, chiede di stare vicino alla nostra Nazionale, che dovrà fare i playoff per andare ai Mondiali 2026.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, riecco Pulisic: ‘Perché credo nello...
Vocalelli sul mercato: “Il Milan ha azzeccato parecchie mosse. Il campo ha confermato una...

© RIPRODUZIONE RISERVATA