Al Napoli si registra la rabbia del Presidente Aurelio De Laurentiis. Due giocatori azzurri, Amir Rrahmani e André-Frank Zambo Anguissa sono tornati infortunati dalle Nazionali e il numero uno del club campano torna a chiedere risarcimenti alla FIFA per quanto accaduto.
La Juventus, sul mercato di gennaio, cerca un regista 'low cost' mentre, al Cagliari, l'allenatore Fabio Pisacane - in un'intervista in esclusiva - racconta l'enorme legame che ha con la città, con la squadra e con i tifosi rossoblu. Il tutto mentre Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico dell'Italia, chiede di stare vicino alla nostra Nazionale, che dovrà fare i playoff per andare ai Mondiali 2026.
