La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 15 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 15 novembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, che dopo i 10 Scudetti vinti tra Juventus e i nerazzurri, insegue il suo 11° titolo nazionale in questa stagione. Rivendica la bontà della scelta di Cristian Chivu in panchina e rivela che c'è chi avrebbe invece voluto un ritorno di José Mourinho.